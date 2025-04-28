2歲男童米干節迷途，平鎮警暖心尋回助團圓。（圖由平鎮警方提供）

2025/04/28 11:27

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市一名家住八德區的2歲李姓男童，昨（27）日下午趁著龍岡米干節最後一天，與母親一起前往龍岡地區遊玩，沒想到一個不留神，男童竟與母親走散，小男童一個人站在路旁嚎啕大哭、不知所措，所幸在路口執行交通疏導的員警發現異狀，立即上前協助，才讓小男童得以平安返家。

平鎮龍岡地區是早期異域孤軍轉進台灣的重要落腳地，當地居民多為從緬甸、寮國、泰國交界地區轉進的孤軍及眷屬，至今仍保有濃厚的異域文化色彩，每年4月都會舉辦別具特色的「米干節」，活動包含傳統踩街、打歌表演、文化小旅行及特色美食等，今年吸引15萬人次遊客參加。

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昨日下午，2歲李姓男童與母親一同前來參與活動，不料在人潮洶湧中，一時不慎與母親走散，驚慌失措的男童獨自站在路旁嚎啕大哭，所幸正在附近執行交通疏導勤務的副所長蕭忠明及警員鄭人豪即時發現異狀，迅速上前關心與協助。

經過員警細心安撫，小男童情緒逐漸平復，不過男童年紀尚幼，無法清楚表達身分資訊，警方研判家屬可能就在附近，除了請里長協助廣播，也帶著男童挨家挨戶查找。最終在一間米干店外，發現神色焦急的母親，見到兒子無恙，母親激動地抱住男童，紅著眼眶不斷向警方致謝，所幸在員警即時協助，男童未遭遇意外，也讓母子得以平安團聚，畫下溫馨句點。

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