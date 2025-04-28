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    見毛孩可愛餵巧克力起口角鬧進警所 獸醫：小心犬隻可可鹼中毒

    見毛孩可愛餵巧克力與狗主口角報警，地上留有巧克力包裝。（圖由民眾提供）

    見毛孩可愛餵巧克力與狗主口角報警，地上留有巧克力包裝。（圖由民眾提供）

    2025/04/28 11:11

    〔記者黃良傑／高雄報導〕別人的狗雖可愛，但可別亂餵食，以免誤傷犬隻或起糾紛！

    高雄許姓女子（37歲）帶孩子和毛孩捷克羅素梗犬，在同盟公園遛狗、散步，57歲李姓男子見狗可愛，隨手餵食巧克力，餵主許女發現制止已來不及，許女指責李男為何不聽勸，雙方起口角鬧進派出所，警方依違反動保法移請裁處。

    李男喊冤並不知這隻狗不能吃巧克力，餵主許女聽後不悅，反質疑他「孩子有跟你說不能餵，還餵」，李男回應沒餵了、兇什麼？許女怒回「你丟在地上，狗就會去吃」、「不知道不可以成為犯罪的理由」、「你如果餵了別人家的小孩咧」，李男怒嗆「那妳去報警」。

    餵主昨（27）日傍晚報警並將狗送醫院，據了解，李男（57歲）有餵食該犬隻吃巧克力，但辯稱不知道犬隻不能餵食巧克力；飼主劉女帶犬隻至動物醫院檢查，犬隻暫無症狀，劉女暫不提告訴。

    所幸該隻狗尚未出現嚴重症狀，獸醫提醒有些犬隻體質易有可可鹼中毒，平時需多喝水代謝可可鹼成份，提醒愛狗人士不要亂餵食別人養的犬隻，才不會愛牠反害牠。

    見毛孩可愛餵巧克力與狗主口角報警，獸醫提醒別亂餵巧克力，小心狗狗可可鹼中毒。（圖由民眾提供）

    見毛孩可愛餵巧克力與狗主口角報警，獸醫提醒別亂餵巧克力，小心狗狗可可鹼中毒。（圖由民眾提供）

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