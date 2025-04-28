影片曝光！彰化婦開車撞死阿嬤還肇逃 市場賣菜遭逮

75歲阿嬤清晨走在花壇鄉馬路上的最後身影。（民眾提供）

2025/04/28 11:40

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣花壇鄉26日清晨發生死亡車禍，75歲阿嬤穿越馬路時被1名在市場賣菜的婦人開車撞擊，送醫不治，肇事過程影片今天（28日）曝光，顯示肇事婦人在撞擊阿嬤後還輾過去肇逃，開車到市場賣菜，仍被警方依車牌追查到案。地方議論說該處經常發生車禍，有必要設置閃紅燈或交通號誌來改善。

1名75歲阿嬤前天清晨4點多穿越彰員路時，遭1輛轎車撞擊倒地，送醫搶救傷重不治，而涉嫌肇事轎車未停車就離開，警方據報調閱路口監視器追查，3小時後通知肇事的父女到案，全案依公共危險、過失致死及肇逃罪嫌送辦。

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這起事故發生後，事故過程影片也在今天曝光，阿嬤當時正要過馬路，婦人開著轎車行經該處撞上阿嬤，撞擊力道猛烈，不料婦人未停車查看，還加速駛離現場，附近居民聽到碰撞巨響紛紛外出查看，看到阿嬤倒地，立即報警。

警方調閱路口監視器，鎖定肇事轎車車主是婦人的兒子，立即與他聯繫，他打電話婦人沒接，兒子連忙到菜市場，找到正在賣菜的婦人，並把母親帶到彰化警分局。據了解，婦人當天清晨開著兒子的轎車要去市場賣菜，不料中途發生事故。

事故發生後此事引發地方議論，民眾指出該路口很多車子和機車沒耐心等待，看前面車子還在等左右有無來車時直接並排等待，看見沒車立刻轉彎出去，真的很危險；還有民眾認為該處經常發生車禍事故，有必要加裝閃紅燈或交通號誌，或者行經該處寧願放慢車速。

75歲阿嬤穿越馬路時被轎車撞擊送醫不治。（民眾提供）

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