軍官交往7個月嘿咻上百次 刑事過關卻判賠20萬元

蕭姓軍官因涉嫌性侵女友，刑事挨告沒事，高雄高分院卻改判賠償精神撫慰金。（情境照）

2025/04/28 11:13

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市蕭姓軍官與女友交往7個月，涉嫌嘿咻上百次，分手後挨告性侵，經檢方處分不起訴確定後，對方提告求償200萬元精神撫慰金，高等法院高雄分院審理後大逆轉，改判他要賠償20萬元定讞。

被害人甲女指出，2021年8月3日晚上發生車禍到醫院急診，有頭暈、嘔吐等腦震盪症狀，無法自行走路，隔天清晨出院後，由友人蕭男帶回他屏東住處休息，晚上竟假藉酒意，趁她剛出院身體虛弱，涉嫌性侵，要求賠償200萬元精神撫慰金。

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被告蕭男則說，當天發生性關係是在老舊住家，隔音效果不好，甲女若有反抗，家人都會聽到，堅稱是兩情相悅。又說，發生關係當天至隔年3月20日止，交往7個月時間，嘿咻不下上百次，分手後才提告性侵、求償。

屏東地檢署認為蕭男罪證不足，處分不起訴後，甲女聲請再議，被高檢署高雄分署駁回，但她仍不死心，聲請交付審判，也被屏東法院判決駁回，刑事部分就此落幕。

至於民事賠償部分，屏東地院判決蕭男勝訴，甲女不服提起上訴，高雄高分院則認她案發當時身心明顯處於極度疲憊、不適狀況，應無心境、體力與尚未確立男女關係的蕭男「辦事」，況且仍有頸圈保護脊髓神經，醫院並警告不得拔除，她豈會不顧及頸部安危而做出性愛過大動作，改判蕭男賠償20萬元落幕。

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