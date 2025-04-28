台中家教師猥褻國小女童辯「搔癢」 判囚3年8月定讞

最高法院。（記者張文川攝）

2025/04/28 11:18

〔記者張文川／台北報導〕台中市翁姓家教老師經營家教班，2023年趁教室內僅有國小女學童小芳（化名）1人，竟伸出鹹豬手強行摸胸，事發後被小芳父親質問「你是禽獸嗎」？翁男曾承認「有，我有摸到，對不起」，但台中地院審理時，他卻改口否認，稱是開玩笑搔癢，法官不採信辯詞，判處徒刑3年8月；二審他聲稱當初道歉並非認罪，反倒推稱是小芳不想上課才虛構案情誣陷於他，二審仍不採信，並認定他惡性匪淺，飾詞卸責，未見悔意，駁回上訴；最高法院亦駁回翁男上訴定讞。

判決書指出，主授數學的翁男2023年1月7日晚間，見教室內僅有國小女學童小芳1人，先以手觸碰小芳腰部，並以身體逐漸靠近小芳，小芳有移動身體並側背對翁男等拒絕反應後，翁男仍強行用手伸進小芳腰際處，撫摸小芳胸部，強制猥褻得逞，因小芳掙扎抗拒，翁男才罷手。小芳由母親接回家途中，因受到驚嚇而神色有異，母親詢問得知後報警。

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台中地院一審時，翁男全盤否認，他辯稱上課難免會有一些肢體接觸，他沒把手伸進去她衣服摸胸，只有開玩笑搔癢，律師辯護說，不排除小芳因不想上課，在父親指導之下做不實指控。

法官勘驗事發後，小芳父親與翁男的LINE對話錄音，翁男宣稱是搔癢，父親質疑說，「你玩過頭，搔她癢，是嗎？」翁男道歉說「對不起，我沒有不承認...我做錯事了」，父親又說，「那你做了什麼事？我們不用講了，直接就報警就好了，你有沒有手伸進去摸我女兒的胸部？」翁男坦承「有，我有摸到」，父親則怒罵翁男「你是禽獸嗎？」翁男道歉說「對不起」。

法官認為，「搔癢」與「將手伸進衣服內撫摸胸部」顯不相同，律師辯護說，翁男平常會以搔癢方式使小芳配合寫功課，小芳因不想上課而虛構誣陷翁男，這些都不足採信，翁男的猥褻行為，嚴重戕害小芳健全成長，摧殘國家幼苗，違反社會善良風俗，惡性匪淺，且否認犯行，飾詞卸責，未見悔意，依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，處有期徒刑3年8月。

翁男上訴高等法院台中分院二審，他仍否認犯行，還辯稱當初向小芳父親道歉，並非他真有猥褻行為，而是他不希望小芳父親發怒，二審仍不採信，認定他犯後態度不佳，惡性匪淺，飾詞卸責，未見悔意，駁回上訴，維持一審3年8月徒刑。

二審判決獲最高法院支持，駁回上訴定讞。

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