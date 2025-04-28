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    台東婦人遇土地買賣詐騙 200萬險飛了

    台東大同路郵局行員機警，攔阻婦人提領現金200萬給賣土地的詐團。（記者黃明堂翻攝）

    台東大同路郵局行員機警，攔阻婦人提領現金200萬給賣土地的詐團。（記者黃明堂翻攝）

    2025/04/28 10:54

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東一名婦人辛苦工作存錢，卻僅透過訊息連絡就想買一筆土地，到郵局匯款200萬元時，行員查察有異，通報警方處理，成功攔阻一起高達200萬元的詐騙案件。

    台東警察分局寶桑派出所表示，近日接獲大同路郵局通報，一名客戶疑似遭遇詐騙。警員楊紫彬、李夙平與薛嘉琪獲報後迅速趕赴現場，展開關懷與查證。

    報案行員表示，阮姓女子到郵局欲提領200萬元現金，聲稱用於購買土地，但在交談過程中語氣閃爍、說法反覆，引起楊姓襄理與林姓行員的警覺，因擔心其受騙，遂立即通報警方協助。員警到場後進一步關心詢問，阮女坦言與對方僅透過訊息聯繫，無書面合約，也無任何身分證明或正式聯絡方式，對方僅要求以現金交易，並催促她盡快完成付款，否則將失去購地機會。

    由於阮女對整起交易內容交代不清，員警覺得情況可疑，遂耐心勸導，並現場開啟警政署「打詐儀錶板」（https://165dashboard.tw/）網站，讓阮女參考類似案例，最終讓她驚覺自己幾乎陷入詐騙陷阱。阮女當場取消提領現金，頻頻向警方與行員表達感謝，表示這筆200萬元是自己多年辛苦積蓄，若遭詐騙恐將血本無歸，所幸在大家聯手守護下即時挽回，避免財產損失。

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