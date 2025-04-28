台中沙鹿國中2男學生打架影片網瘋傳 校方今開會討論懲處

沙鹿國中2名三年級男同學因網路口角在校外互毆，被學弟錄影po網。（擷取「黑色豪門企業」）

2025/04/28 11:02

〔記者歐素美／台中報導〕台中市沙鹿國中2名國中男學生互毆，一旁有多名學生拿手機錄影看熱鬧，其中一名學生打得較狠不斷往對方頭部打，校方今天上午召開緊急會議處置，發現2人都是3年級學生，因網路口角在校內偶遇相約校外談判，不料竟成互毆，一旁學弟見狀則拿手機錄影，校方表示，將通知雙方家長到校，學務處和輔導室將介入教育及輔導。

沙鹿國中校長王秀如表示，針對網路po文指學校2名學生打架，校方在昨天即緊急連繫家長，並於今天召開校務緊急會議調查處置。

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據校方指出，互毆的2人都是3年級學生，就讀不同班級，2人曾在網路發生口角，也曾在校內相遇，2人都知道在學校要避開對方，以免發生衝突；本月25日2人又遇到時，相約放學後到校外談判，不料，一言不合就開打，剛好有2年級學弟目擊，就拿出手機錄影。

王秀如表示，學校今天開會後將通知雙方家長到校，並開獎懲會議討論處分方式，除了班導師，學務處和輔導室也都將介入教育及輔導，導正學生偏差行為。

社群「黑色豪門企業」昨天po出影片，影片中2名國中男學生互毆，一旁有多位男學生拿手機在錄影，看熱鬧，還將影片上傳網路。台中市教育局昨回應指出，2名學生本月25日在校外發生肢體衝突，校方依規定進行校安通報，今天約談相關人員了解事件經過後，必要時進行相關輔導措施，並進行法治教育，以校規懲處；其中一名學生當晚到醫院包紮傷口，校方已請家長注意孩子的身體狀況，密切保持聯絡。

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