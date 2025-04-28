闖紅燈拒檢並衝撞警車 宜警開3槍查獲「喪屍煙彈」毒品

郭男見警車擋住去路竟開車衝撞。（圖由警方提供）

2025/04/28 10:06

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭市東港路與女中路口27日晚間發生轎車闖紅燈，32歲郭姓駕駛拒絕攔查加速逃逸，警方攔截圍捕時，郭男竟衝撞警車，執勤警員朝轎車車輪開3槍後上前逮人，在車上起出「喪屍煙彈」等毒品，全案今天（28日）移送法辦。

宜蘭警分局警員昨晚7點執勤時，在宜蘭市東港路與女中路口發現1輛白色的豐田Yaris轎車闖紅燈，要求郭姓駕駛停車受檢，郭男加足馬力脫逃，警方通報線上警力支援，實施攔截圍捕。

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警方追到宜蘭市農權路與中山路口，郭男見到警車擋住去路，踩油門開車衝撞，現場警員見狀拔槍喝令他下車，朝車輪開3槍制止，並上前逮捕嫌犯，在車上查扣第二級毒品依托咪酯（喪屍煙彈）、安非他命、第三級毒品一粒眠等證物。

郭男經過酒測無酒精反應，遇警攔查時疑似擔心被查到毒品而開車逃逸，至於毒品來源仍待追查，警方詢問後依違反毒品危害防制條例、妨害公務、公共危險罪移送宜蘭地檢署偵辦。

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宜蘭市昨晚發生轎車（右）闖紅燈，駕駛拒絕攔查加速逃逸，警方攔截圍捕時開槍逮人。（圖由警方提供）

郭男（中）落網後被帶上警車送到派出所訊問。（圖由警方提供）

警方在郭男車上查獲毒品。（圖由警方提供）

警方逮捕嫌犯後當場壓制。（圖由讀者提供）

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