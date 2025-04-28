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    男子為撿墨鏡片不慎卡水溝 警到場救援

    男子為了撿掉落溝的鏡片，一度卡在水溝出不來。（民眾提供）

    男子為了撿掉落溝的鏡片，一度卡在水溝出不來。（民眾提供）

    2025/04/28 09:09

    〔記者歐素美／台中報導〕26歲鄧姓男子因外掛式墨鏡片不慎掉落水溝，自行翻開水溝蓋下去撿拾，不料，拾獲後要上來卻卡在水溝口，民眾見狀協助也拉不上來，只好報警，大雅警分局潭北派出所警員到場，與民眾合力將鄧男拉出，才化解一場「撿鏡歷險記」，鄧男對熱心民眾及員警則表示感謝。

    大雅警分局潭北派出所警員黃笙嘉，日前接獲民眾報案，稱有民眾東西掉入水溝內，需警察協助處理。黃員迅速趕往現場，未料眼前竟是一名男子半身卡在水溝洞口，動彈不得，場面一度讓人哭笑不得。

    經了解，鄧姓男子（26歲）因外掛式墨鏡片不慎掉落水溝，就開啟水溝蓋下去搜尋，成功尋獲後準備起身，卻不慎卡在水溝口，無法脫困，現場民眾發現雖嘗試協助拉起鄧男，卻因卡得太緊而不得其法，遂報警求援。

    黃員抵達後迅速評估狀況，與民眾合力小心翼翼將鄧男順利拉出，成功化解這場突如其來的「卡關」事件。鄧男獲救後向警察與協助的熱心市民連聲道謝，表示當日剛從眼鏡行購買新墨鏡片，因初次使用未佩戴妥當，墨鏡在步行途中意外掉落進水溝，才會展開這場令人哭笑不得的「撿鏡歷險記」。

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