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    86歲嬤澎湖跨海照顧獨居病兒卻迷途 豐原警暖心助團圓

    豐原警車護送可嬤去她兒子家。（圖由民眾提供）

    豐原警車護送可嬤去她兒子家。（圖由民眾提供）

    2025/04/28 09:04

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原警分局日前接獲來自澎湖白沙警分局的特殊請求，原來家住澎湖的86歲葉姓婦人，心繫遠在豐原病重的兒子60歲蔡男，獨自踏上跨海尋子的旅程，警方在接獲轉報後，迅速展開協助，最後成功讓母子團圓，場面溫馨動人。

    豐原警分局翁子派出所副所長萬育忠、警員吳俊甫，日前接獲澎湖白沙警分局來電通報，1名家住澎湖的葉姓婦人，因掛心獨居豐原、罹患肝硬化且生活難以自理的兒子，決定獨自前往豐原照料。但葉婦抵達豐原轉運站後，因人生地不熟，一時記不起兒子的詳細住址，且聯繫不上他，只好向警方求助。

    警方見到葉婦因舟車勞頓、盡顯疲憊的樣子，便先行將她接回派出所休息，並貼心提供熱茶與乾糧。員警隨後根據葉婦提供的姓名、年齡及職業等資訊，積極查找線索，最終成功找到其兒子蔡男的住處並聯繫上本人，讓家屬得以安心。

    為讓母子儘早相聚，員警隨即駕駛巡邏車，親自護送葉婦前往蔡男位於豐原區南村路的住家。當葉婦見到兒子的那一刻，激動萬分，緊緊握住員警的手，滿懷感激地表示，十分感謝豐原及澎湖警方的熱心協助，讓她能夠順利見到日思夜想的兒子。

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