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    首頁　>　社會

    罕見白化飛旋海豚現身龜山島海域 遊客超興奮

    2025/04/28 00:15

    〔中央社〕凱鯨號賞鯨船今天載客到宜蘭縣龜山島海域賞鯨豚，發現一隻白子化的飛旋海豚，與其他海豚恣意在海中共游，解說員立刻用手機記錄下難得一見畫面，船上遊客目擊直呼超幸運。

    凱鯨號賞鯨船上午在臉書（Facebook）粉絲專頁發文表示：「天啊！十幾年來小編第一次看到白子化的飛旋海豚耶！看起來好可愛，希望這樣的白子化不會影響牠的健康狀況。」有網友留言說：「好幸運喔。」

    凱鯨號賞鯨船小編指出，通常動物的白化現象機率大概在3萬分之一，非常難得一見，但能遇見並且記錄下來，真是一件很難得的事。

    凱鯨號賞鯨船小編說，根據短暫觀察發現，牠生活在這群200隻至300隻的飛旋海豚族群，跟其他飛旋海豚有相當多互動，看起來沒有被排擠，推測體型是尚未完全長大的亞成體，因為有跟在一隻體型較大的飛旋海豚媽媽身邊，希望能常觀察到牠。

    凱鯨號解說員林正浩表示，今天在龜山島海域，發現一隻很特別的「白色」飛旋海豚，就是所謂的「白子」，在他數十年賞鯨生涯中，也是第1次看見，因非常罕見，他立刻用手機記錄下來。（編輯：何宏儒）1140428

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