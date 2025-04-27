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    家長帶孩違規穿越馬路 5歲女童遭車撞幸運彈回僅輕傷

    新北市一名女童跟家人違規穿越雙黃線突然衝出，一輛休旅車緊急剎車，仍輕撞女童彈回，網友封為「翻捆女孩」，車禍肇因及有無違規，仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市一名女童跟家人違規穿越雙黃線突然衝出，一輛休旅車緊急剎車，仍輕撞女童彈回，網友封為「翻捆女孩」，車禍肇因及有無違規，仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/04/27 23:40

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市一名5歲女童由長輩帶著，違規跨越雙黃線上等待過馬路，但長輩疑因顧著講電話，沒注意女童擅自衝過馬路，對向一輛休旅車發現女童衝出緊急剎車，仍撞上女童，導致她回彈倒地，網友笑稱為「翻滾吧！女孩」，雖僅手腳輕傷，慎重起見，仍送醫檢查；警方過濾監視器，因鏡頭遭公車阻擋，警方已行文後方車主，取得行車紀錄器還原車禍現場。

    據瞭解，這起車禍發生在23日晚間6時許，新北市三重區中正北路176巷口；當時

    59歲謝姓男子駕休旅車途經，發現一名女童突然從中間雙黃線衝出，駕駛見狀連忙緊急剎車仍撞上女童，女童也因輕微碰撞彈回，摔到長輩面前。

    此時帶著女童的長輩回過神，看見女童摔倒，立即抓住她，而撞到女童的謝男也下車查看。

    警方獲報趕赴現場進行交通疏導，引導車流。發現吳姓女童遭撞，手腳擦傷，先將傷者送醫，並依車禍流程處置，肇事原因仍待調查釐清；至於網友質疑女童及家長違規穿越雙黃線，仍待取得畫面，釐清事發經過，若確認行人違規穿越馬路，將祭出罰單約制。

    新北市一名女童跟家人違規穿越雙黃線突然衝出，一輛休旅車緊急剎車，仍輕撞女童彈回，網友封為「翻捆女孩」，車禍肇因及有無違規，仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市一名女童跟家人違規穿越雙黃線突然衝出，一輛休旅車緊急剎車，仍輕撞女童彈回，網友封為「翻捆女孩」，車禍肇因及有無違規，仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市一名女童跟家人違規穿越雙黃線突然衝出，一輛休旅車緊急剎車，仍輕撞女童彈回，網友封為「翻捆女孩」，車禍肇因及有無違規，仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市一名女童跟家人違規穿越雙黃線突然衝出，一輛休旅車緊急剎車，仍輕撞女童彈回，網友封為「翻捆女孩」，車禍肇因及有無違規，仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

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