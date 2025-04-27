高雄六合夜市醉男持刀挑釁 警出動快打部隊壓制帶回管束

紅衣男子疑酒醉持水果刀在六合夜市鬧事，遭警方壓制並上銬帶回派出所。（民眾提供）

2025/04/27 23:29

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄六合夜市今（27）日晚上8點多人潮眾多時，驚見1名疑似酒醉男子手持水果刀，嚇壞許多遊客，警方獲報後立即出動快打部隊前往，幸好順利將醉男壓制，未造成人員受傷。

新興分局中山所指出，晚間獲報在六合夜市某商家前有男子情緒激動，疑似酒醉胡言亂語，並手持１把水果刀向商家挑釁，立即出動快打警組趕赴現場。

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經警方了解，持水果刀的李男（47歲）疑因酒醉情緒激動、精神狀況不佳，員警為避免李男自傷或傷人，立即以優勢警力於現場將李男壓制，並帶回派出所實施保護管束，所幸此次糾紛現場均無人受傷，後續將依社會秩序維護法63條「無正當理由攜帶危險物品」，將李男依法偵訊裁處，最重可處罰處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

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遊客逛六合夜市，驚見多名警察將一名男子壓制在地，在社群驚問發生什麼事？（擷取自threads@shan333_16）

遊客逛六合夜市，驚見多名警察將一名男子壓制在地，在社群驚問發生什麼事？（擷取自threads@shan333_16）

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