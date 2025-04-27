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    「不穿拖鞋、不抽菸、不吃檳榔」 詐團訂守則檢查服儀

    詐團訂守則檢查服儀。（記者吳仁捷翻攝）

    詐團訂守則檢查服儀。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/04/27 22:48

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市潘姓居服員誤信詐團假投資伎倆，投入230萬元老本，向女兒調錢時驚覺受騙報警。警方要潘婦加碼投資100萬元騙出車手，警方埋伏逮獲廖姓車手，他自稱是工程師，賺外快加入當車手。警方查出，詐團制定上工守則，要求「不穿拖鞋、不抽菸、不吃檳榔」，還要求服儀拍照回傳，都只為詐騙被害人得手，警方依法送辦，持續追查上游集團。

    三峽警分局北大派出所22日晚間接獲48歲潘姓女居服員報案，潘婦3月間接到LINE投資群組一名賴男私訊，吹噓投資操作賺大錢心得，潘婦禁不起誘惑，下載投資APP，將230萬元老本分四次面交，換來4張收據，黑心詐團操縱APP，營造獲利假象，直到潘婦花光積蓄，詐團還要她加碼，她找上女兒求助，驚覺碰上詐團，連忙報警。

    北大所員警「將計就計」，請潘婦佯稱再投資100萬元，26日晚間雙方約在三峽一處社區面交，車手獨自現身，拿到潘婦交出上百萬元後，被埋伏員警當場逮捕，在他身上搜出犯案用手機、存款憑證單、工作證等證物。

    經了解，34歲廖姓車手擔任桃園工程師，月薪約3萬元，上網應徵詐團車手擔任「外勤專員」車手，詐團要他加入群組，要求車手遵守工作守則，要求上班不穿拖鞋、不抽菸、不吃檳榔，更要求上工前自拍一張照片供檢查服儀，取信被害人。

    據了解，廖姓車手上工後，到桃園、新北市三重、土城、三峽等處收款，詐團允諾做滿半個月給予2萬3千元工資，等到績效增加再加薪，而收款時搭車車資、相關開銷都從收取贓款中扣除，但被逮後工作恐不保。警將工程師車手依加重詐欺及洗錢防制法等罪嫌送辦，建請羈押，鎖定溯源詐團上游追查。

    詐團要求「外勤專員」車手上工前，自拍一張照片供檢查服儀，取信被害人。（記者吳仁捷翻攝）

    詐團要求「外勤專員」車手上工前，自拍一張照片供檢查服儀，取信被害人。（記者吳仁捷翻攝）

    「外勤專員」車手也有工作證。（記者吳仁捷翻攝）

    「外勤專員」車手也有工作證。（記者吳仁捷翻攝）

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