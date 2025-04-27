有夠派！高雄旗津宮廟前道路遭停車 男子不爽竟出拳毆人

黑衣男子不滿白色休旅車停放在宮廟前道路，要求移車未果竟出手毆打白色駕駛。（民眾提供）

2025/04/27 22:25

〔記者許麗娟／高雄報導〕桃園遊客鄭男（24歲）今（27）日到高雄旗津旅遊，將車輛臨停在旗津三路一處私人宮廟前的道路上，卻遭黃姓男子（37歲）指有車要停要求移走，遊客認為該處道路未畫紅線不願移走，反遭黃男出手攻擊，鄭男不滿在社群發文表示，「以後不敢再去旗津了，這種治安，太恐怖了！」

鄭男在臉書爆料公社公開版發文指出，他到高雄旗津遊玩，欲到超商買東西，因超商的停車位已滿，將車停在後方約100公尺的路邊，該處沒有畫紅線、也沒有妨礙任何人車通行，但突然跑出1名刺青男子稱這邊不能停，理由是他們的車晚點要停這裡。

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鄭男認為該處非私人土地，憑什麼不讓他停，刺青男子即情緒失控，直接對他的臉揮拳攻擊，鄭男及友人立即拿起手機錄影，質問對方為何打人，刺青男子不僅連罵髒話，還稱因鄭男的臉太臭了才打他，鄭男怒控將依法對打人的男子提告，絕不姑息！

對此，鼓山分局旗津分駐所指出，27日下午3點多獲報前往，經了解，鄭男因停車問題與黃男發生爭吵，鄭男稱在過程中遭黃男以徒手攻擊手臂，警方到場時雙方並無拉扯行為，僅有口角上衝突，鄭男向警方表示不願提出告訴、亦不願就醫驗傷，警方依規定抄登資料後，依社會秩序維護法第87條第1項1款「加暴行於人者，最高可處1萬8000元罰鍰」，已通知加暴者黃男到案說明，並移送高雄地方法院簡易庭裁定。

白車駕駛不滿在未畫紅線的道路臨停車輛，不願移車就遭對方出手攻擊。（民眾提供）

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