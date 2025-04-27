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    海流強勁！蘭嶼再傳SUP立槳漂流 海巡拖救2人

    海巡船艇將2男救回。（第十三岸巡隊提供）

    海巡船艇將2男救回。（第十三岸巡隊提供）

    2025/04/27 19:17

    〔記者劉人瑋／台東報導〕到蘭嶼划SUP實在需要十足的實力！今日下午3時29分，海巡署第十巡防區指揮部接獲民眾118通報，蘭嶼龍頭岩岸際有民眾划立槳SUP（2船2人）疑似體力不支，難以返回岸際，立即派出線上巡防艇順利將2人救回。這是蘭嶼本月第2起類似事件，海巡表示，蘭嶼海流特別強勁，需更加注意。

    第一三岸巡隊表示，今下午3時29分接獲第十巡防區指揮部轉民眾118報案，位於蘭嶼龍頭岩岸際有2名民眾划SUP因體力不支，無法返回岸際，獲報後立即派遣開元安檢所人員1車5人及第十五海巡隊線上巡防CP-1060趕赴現場。下午3時47時，巡防艇CP-1060抵達龍頭岩，於下午3時57分成功將2名受困民眾拉起，返回龍門港。經消防隊評估該2名民眾均無外傷，生命徵象均正常並表示無須送醫並自行離開。

    本月3日亦有民眾在蘭嶼饅頭山外海發生類似狀況，皆因海流強勁、無力划回。海巡表示，蘭嶼島不大，又如此靠近黑潮，通常只要一划遠就會被潮流推遠，在蘭嶼划SUP難度不小。在蘭嶼與妻子經營民宿的業者表示，蘭嶼的深海魚肉都較韌，「就是一直在對抗強勁海流練出來的結果」，也只有族人能夠獨自划小舟出海捕魚又安然返航，否則最好透過當地人引導才更安全。

    東部分署第一三岸巡隊呼籲，若於海域、港區及岸際發現危難、救生或救難等案件，請立即撥打海巡署118服務專線，海巡署將立即派員馳赴救援；另安檢所均有出借救生衣安全服務，也請台東地區喜愛釣魚人士多利用本項措施，以保障自身生命財產安全。

    海巡船艇將2男救回。（第十三岸巡隊提供）

    海巡船艇將2男救回。（第十三岸巡隊提供）

    海巡船艇將2男救回。（第十三岸巡隊提供）

    海巡船艇將2男救回。（第十三岸巡隊提供）

    海巡船艇將2男救回。（第十三岸巡隊提供）

    海巡船艇將2男救回。（第十三岸巡隊提供）

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