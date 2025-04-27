穿情趣內衣激戰！女會計偷情人夫23個月 翻車判賠25萬

台中女會計偷情人夫23個月，台中地院法官判賠25萬元。（情境照）

2025/04/27 19:37

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名女會計與已婚男同事地下交往23個月，偷情期間多次發生性關係，還合買情趣內衣、用品增添情趣，事件東窗事發後，男同事妻子憤而提告，主張侵害配偶權求償120萬元，台中地方法院審理後，考量雙方經濟狀況等情節，判女會計須賠償25萬元，全案可上訴。

判決指出，這段不倫戀始於2021年初，直到男同事妻子發現為止，長達23個月，已婚男同事坦承，兩人平均每月至少1到2次在汽車旅館、辦公室或住家發生性關係，此外，兩人還一同購買情趣內衣及用品，增加刺激感，女會計也曾穿著情趣內衣拍照傳送給人夫。

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男同事妻子在訴狀中主張，女會計與丈夫至少發生44次性關係，並傳送過3次情趣內衣照，情感交往之深可見一斑，因此求償精神損害金120萬元。

女會計則在訴訟中喊冤，表示事發後已被公司關切離職，求職不順，後來雖然另嫁他人，卻因這起民事訴訟遭到新婚丈夫發現，當時她已懷孕18週，但丈夫因而要求她人工流產，造成極大身心痛苦，主張自己與男同事僅有過2次性行為，懇請法院酌情減輕賠償責任。

不過，法院認為人夫已坦白承認多次性行為，女會計的說詞不足採信，綜合雙方收入、社會地位及經濟狀況等因素，法官認定女會計確有侵害配偶權的行為，判她賠償25萬精神撫慰金，全案仍可上訴。

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