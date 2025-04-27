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    男扶養繼子6年求償落敗 律師：與繼子女同住有扶養義務

    律師江信賢。（圖：江信賢律師事務所提供）

    律師江信賢。（圖：江信賢律師事務所提供）

    2025/04/27 18:55

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    男稱扶養繼子6年但無義務 向妻前夫「討債」敗訴

    〔記者王俊忠／台南報導〕律師江信賢表示，因為繼父母與繼子女沒有血緣關係，法律無從視為血親，至多僅是姻親，理論上彼此沒有繼承或扶養關係。但若繼父母與繼子女同住一處，雙方可能被視為家長或家屬間的關係，依民法1114條規定，彼此負有相互扶養義務，但也不能免除親生父母應盡的扶養義務。

    我國民法第1114條規定以下親屬有互負扶養之義務：（1）直系血親相互間、（2）夫妻之一方與他方之父母同居者，其相互間、（3）兄弟姊妹相互間、（4）家長家屬相互間。又依第1115條規定，負扶養義務者有數人時，應依下列順序定其履行義務之人：（1）直系血親卑親屬、（2）直系血親尊親屬、（3）家長、（4）兄弟姊妹、（5）家屬、（6）子婦、女婿、（7）夫妻之父母。法律明確規範應盡扶養義務人及表列明文互負扶養的義務與順序。

    江信賢說明，對於子女而言，親生父母離婚後，父母親再婚的對象即是稱為繼父或繼母，但子女終究與繼父母沒有血緣關係，法律無從視為血親，至多僅是姻親，彼此理論上沒有繼承或扶養關係。但是若彼此同住一處，則雙方可能會視為是家長或家屬間的關係，依照民法第1114條規定，彼此負有相互扶養義務，若子女尚未成年，當然是由家長或家屬負有扶養未成年子女的義務。

    至於法律上的扶養義務，江信賢說，必須有事實上的扶養行為，不論是照料家庭生活起居或是支付扶養費等，都屬之。但，當是否善盡扶養義務出現爭執情況，要讓法官產生確信，有扶養的一方要負擔舉證責任，通常可以拿出開支紀錄、溝通往來紀錄、納稅證明等，讓法官認定有善盡扶養義務。另外，若原本是沒有扶養義務之人，幫忙應盡扶養的義務人來照料受扶養人，依法可以向應盡義務人求償不當得利，但也是要舉出幫忙盡了哪些扶養義務，以供法官判決。

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