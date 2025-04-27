整身烏趖趖！雲林6旬男除草不慎墜廢油井 井中暗藏玄機保命

67歲唐男除草時不慎掉入廢油井，幸立即救出僅肢體輕微擦傷。（民眾提供）

2025/04/27 18:06

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣莿桐鄉67歲唐姓男子在大美村一處廢棄工廠除草，不慎跌入一口廢油井受困，雲林縣消防局獲報後立即派遣莿桐消防分隊前往，經搶救順利將唐男救出並送往斗六成大醫院救治。當下該名男子全身漆黑，民眾看見救出男子意識清楚後，鬆一口氣「真的命很大」。

雲林縣消防局下午4點52分獲報，報案民眾稱一名男子在不小心掉落莿桐鄉大美村一處工廠的廢油井，遂派遣莿桐消防分隊車組前往救援。

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唐男向救援人員表示，他受工廠委託在此進行除草工作，因為雜草叢生，無法注意腳下是否有坑洞，就忽然跌入油坑中，當下人遭廢油淹沒整身，但幸好摸到井中有一條鐵管立即握住撐起，便向周邊鄰居大聲呼救，幸好附近鄰近聽見，立即報警。

救護人員表示，民眾當下看見唐男受困，除報警後，更拿起塑膠水管讓他能握緊以免掉入，等到人員抵達現場後，立即將唐男救出；民眾表示，好佳在馬上救出來，命真的很大。

消防局表示，唐男掉落的油井大約40乘40公分大，經救出後初步向周遭民眾借用洗衣粉幫忙初步沖洗油汙，唐男肢體輕微擦傷，無大礙，但仍送至斗六成大醫院救治。

67歲唐男除草時不慎掉入廢油井，幸立即救出僅肢體輕微擦傷。（民眾提供）

67歲唐男除草時不慎掉入廢油井，幸立即救出僅肢體輕微擦傷。（民眾提供）

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