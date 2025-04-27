男稱扶養繼子6年但無義務 向妻前夫「討債」敗訴

J姓男子指代扶養繼子六年多、但無義務，提告向妻子的前夫求償，台南地院法官認定J男舉證不足、判他敗訴，不得求償。（資料照，記者王俊忠攝）

2025/04/27 18:14

〔記者王俊忠／台南報導〕J姓男子指他於2017年初娶曾有婚姻紀錄的Y姓女子，Y女再婚後帶著林姓兒子與J男同住，直到2023年9月，林兒改與生父同住。J男說，林兒與他同住期間，扶養費都是他支應，他沒有義務扶養林的兒子，提告向林男索討林兒的扶養費88萬多元。但台南地院查認J男未能舉證支付繼子扶養費的情事，判他不能索討這筆錢。

J男主張，Y女原本是林男的妻子並一起育有2名子女，但林男與Y女在2016年4月協議離婚，並約定由女方負責2名子女的親權，林男與Y女離婚後都未給付2名子女的扶養費。後於2017年初，他與Y女登記結婚，Y女並帶林姓兒子（Y女與林男所生）跟他同住。

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J男表示，Y女為專心照顧子女，未外出工作，後來到2023年8、9月間，林兒才改與其生父林男同住，並由林男負責兒子的親權。而林兒與他同住的2017年初到2023年7月底期間，林兒的扶養費都是他工作賺的錢代為墊付，他沒有義務扶養林兒，為此依民法不當得利要求林男給付88萬多元扶養費。

林男反駁說，J男和Y女婚後並接回2名繼子女到家裡共同居住，雙方有家長、家屬關係，依民法規定，J男對林兒負有扶養義務，不能對他請求扶養費。

台南地院法官審認，依民事訴訟法規定，須由原告J男對其支付扶養費，致林男不當得利情事，負起舉證責任。而J男所提帳戶交易明細，至多僅能看出J男有把錢匯到Y女帳戶，尚無法證明J男有支付林兒的扶養費；且J男把錢匯到Y女帳戶，與Y女本身帳戶內的金錢發生混同，應認是Y女所有，如Y女有支付林兒的生活、扶養費，應是Y女支出，不能說J男有把錢匯給Y女，就說J男是支付林兒扶養費之人。此案還可上訴。

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