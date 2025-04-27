仙人跳詐財？男自稱竹聯分會長恐嚇2男索130萬 得手10萬判9月

士林地院近日審結，認定林男觸犯恐嚇取財等罪，判處有期徒刑9月，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

2025/04/27 18:40

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通緝男自稱竹聯幫汐止分會長 仙人跳詐財還虐待前妻被逮

〔記者吳昇儒／台北報導〕男子林宗傑對外宣稱是竹聯幫汐止分會長，2021年及2022年間以女友及熟識少女被欺負等理由，分別恐嚇吳、黃姓被害人，要求二人分別支付80、50萬元。基隆及新北警方聯手偵辦該案，將林男移送法辦。士林地院近日審結，認定林男觸犯恐嚇取財等罪，判處有期徒刑9月，得易科罰金。

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檢警調查，2021年12月間，林男因不滿當時的錡姓女友與吳姓被害人約在汐止運動公園單獨見面，竟夥同陳姓友人及呂勁等人，駕車前往現場包圍吳男，將其押至大尖山上天秀宮停車場，恫嚇對方要砍掉手指，讓對方賠償80萬元。

林宗傑又於2022年1月18日得知熟識的少女曾與黃姓網又見面後，與其發生性關係，認定少女「非自願」便夥同友人持刀威脅，將黃男押走，並帶往萬里地區民宅頂樓加蓋房屋內，作勢要剪斷其手指頭，要求黃男賠償50萬元。

黃男為求脫身，只好聯繫父親帶著10萬元現金贖人，才獲釋放。基隆市警察局第二分局及新北市汐止分局分別接獲兩名被害人報案，經協調後時任汐止分局長林詮峰組成專案小組全力查緝，陸續將林男等人逮捕送辦。

法官審理後，認為林男分別犯下恐嚇取財未遂及恐嚇取財罪，分別判處有期徒刑4、6個月徒刑，應執行有期徒刑9月，得易科罰金，不法所得10萬元沒收。

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