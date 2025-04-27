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    高職生無照騎車與老翁機車碰撞滑出10公尺火線 驚悚畫面曝光

    蔡姓高職生無照騎車與王姓老翁騎車發生碰撞，機車刮地滑出10公尺火線十分驚悚。（讀者提供）

    蔡姓高職生無照騎車與王姓老翁騎車發生碰撞，機車刮地滑出10公尺火線十分驚悚。（讀者提供）

    2025/04/27 16:48

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市一名蔡姓高職生今無照騎機車行經鳳山區鳳甲路之際，與王姓老翁剛騎車上路，雙方碰撞後摔車倒地，蔡生機車刮地起火燃燒，向前滑行10公尺，撞擊路旁貨車，地上出現一道火線，民眾趕緊以滅火器滅火，蔡生命大被甩落地上，僅手腳擦挫傷送醫救治，幸未被大火燒傷，車禍驚悚畫面曝光，令人怵目驚心！

    警方調查，蔡姓少年（17歲）是高職生，今無照駕駛騎女友機車要參加統測，沿著鳳山區鳳甲路南向北直行，不料行經鳳甲路122號前方，突見王姓老翁（76歲）剛騎車上路，蔡生當場閃避不及，與王翁發生碰撞，雙方人車倒地。

    蔡生因撞擊力道猛烈，整個人被甩落在地，機車向前滑行刮地，突然起火燃燒，一路滑行10公尺，撞擊路旁貨車，機車才停止滑行，但仍持續燃燒，地上滑出一道火線，機車已嚴重燒毁。

    附近民眾發現火燒車，趕緊以滅火器撲滅火勢，蔡生命大僅手腳擦挫傷，幸未被大火燒傷，送醫救治無大礙，整個過程監視器全都錄，宛如電影，拍片場景。

    警方對2人實施酒測，確認酒測值均為O，初步研判肇事原因為王翁起駛前不禮讓行進中車輛優先通行，違反道路交通管理處罰條例第45條1項10款，起駛前，不讓行進中車輛、行人優先通行，將開罰600元至1800元；蔡生則無照駕駛，違反道路交通管理處罰條例第21條1項1款，開罰6000元至24000元，詳細肇事原因仍需交大判定。

    蔡姓高職生無照騎車與王姓老翁騎車發生碰撞，機車刮地滑出10公尺火線十分驚悚。（讀者提供）

    蔡姓高職生無照騎車與王姓老翁騎車發生碰撞，機車刮地滑出10公尺火線十分驚悚。（讀者提供）

    蔡姓高職生無照騎車與王姓老翁騎車發生碰撞，機車刮地滑出10公尺火線十分驚悚。（讀者提供）

    蔡姓高職生無照騎車與王姓老翁騎車發生碰撞，機車刮地滑出10公尺火線十分驚悚。（讀者提供）

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