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    玩命！男騎電動單車闖國道 逆向狂騎9公里遠

    男子騎電動單車逆向闖國道1號彰化路段，員警攔下協助他離開。（圖警方提供）

    男子騎電動單車逆向闖國道1號彰化路段，員警攔下協助他離開。（圖警方提供）

    2025/04/27 16:34

    〔記者張聰秋／彰化報導〕扯爆了！國道1號彰化段今天（27日）上演驚險一幕，一名男子竟騎著微型電動二輪車（俗稱「電動單車」）誤闖國道，不只在外車道狂飆，還直接逆向行駛，一路橫跨內外車道，簡直拿命開玩笑！後方車輛急忙閃避，民眾看傻怒罵，警方也緊急出動巡邏車追攔，最終在王田交流道將人攔下，這場「逆騎秀」在國道上演了約40多分鐘，所幸有驚無險，未釀成重大事故。

    據了解，這名男子疑似從國道1號198公里的彰化交流道誤上國道，一路騎到189公里的王田交流道才下來，等於在大小車輛疾駛的高速公路上騎了約9公里。國道三隊指出，騎乘機車誤闖國道可處3000元以上6000元以下罰鍰。

    國道三隊表示，今天上午10點4分接獲民眾報案，指國道1號北上197.4公里處有一台微型電動二輪車逆向闖入國道，勤務指揮中心隨即派員林分隊巡邏車前往，10點35分攔下男子，10點48分引導他從王田交流道離開，並依法舉發。

    民眾將男子在國道上騎單車的影片PO上網，畫面中可見今天星期日，中部國道車流大，這名騎士不僅在呼嘯而過的車陣中逆向行駛，還穿越內外車道，驚險程度讓人捏一把冷汗。最終在3輛巡邏車聯手圍捕下，才讓他安全下國道。目擊者說，「真的替這個人捏了好幾把冷汗！」也慶幸警方處置得宜，否則後果將不堪設想。

    國道警方調來車輛把單車男的電動單車載離國道路肩，男子則由巡邏車載離現場。（圖警方提供）

    國道警方調來車輛把單車男的電動單車載離國道路肩，男子則由巡邏車載離現場。（圖警方提供）

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