男子攀登苗栗大南山身體不適 空勤隊出動直升機吊掛送醫

空勤隊出動直升機前往苗栗縣泰安鄉大南山西鞍營地，將山友吊掛上機送醫。（空勤隊提供）

2025/04/27 16:25

〔記者歐素美、彭健禮／綜合報導〕51歲唐姓男登山客攀登苗栗縣泰安鄉大南山，因胃痛、嘔吐、四肢無力，無法行走，空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，接獲總隊勤務指揮中心命令，於今天上午9點左右出動直升機，前往苗栗縣泰安鄉大南山西鞍營地，將唐男吊掛上機，並降落台中機場，由救護車將唐男後送醫院治療。

苗栗縣政府消防局於今天凌晨3點6分許，接獲新竹市消防局轉報，一行6人攀登雪山西稜線於4月24日由武陵農場登山口入山，目前行程為第4天，其中一名山友唐男疑似高山症，出現胃痛、嘔吐、四肢無力無法行走等相關症狀，請求救援。

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空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，出動黑鷹直升機於09:02時起飛，09:21抵達西鞍營地，經機車人員實施高、低空偵察後，配合消防署特搜隊員出艙，以飛機高滯空方式實施吊掛救援，於09:32時以吊籃將唐男吊掛上機，09:34時起飛返回台中機場，並於09:50時落地，將病患交由救護車後送醫院治療。

空勤隊出動直升機前往苗栗縣泰安鄉大南山西鞍營地，將山友吊掛上機送醫。（空勤隊提供）

空勤總隊直升機救援。（圖由苗栗縣政府消防局提供）

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