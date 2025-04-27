為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    男子攀登苗栗大南山身體不適 空勤隊出動直升機吊掛送醫

    空勤隊出動直升機前往苗栗縣泰安鄉大南山西鞍營地，將山友吊掛上機送醫。（空勤隊提供）

    空勤隊出動直升機前往苗栗縣泰安鄉大南山西鞍營地，將山友吊掛上機送醫。（空勤隊提供）

    2025/04/27 16:25

    〔記者歐素美、彭健禮／綜合報導〕51歲唐姓男登山客攀登苗栗縣泰安鄉大南山，因胃痛、嘔吐、四肢無力，無法行走，空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，接獲總隊勤務指揮中心命令，於今天上午9點左右出動直升機，前往苗栗縣泰安鄉大南山西鞍營地，將唐男吊掛上機，並降落台中機場，由救護車將唐男後送醫院治療。

    苗栗縣政府消防局於今天凌晨3點6分許，接獲新竹市消防局轉報，一行6人攀登雪山西稜線於4月24日由武陵農場登山口入山，目前行程為第4天，其中一名山友唐男疑似高山症，出現胃痛、嘔吐、四肢無力無法行走等相關症狀，請求救援。

    空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，出動黑鷹直升機於09:02時起飛，09:21抵達西鞍營地，經機車人員實施高、低空偵察後，配合消防署特搜隊員出艙，以飛機高滯空方式實施吊掛救援，於09:32時以吊籃將唐男吊掛上機，09:34時起飛返回台中機場，並於09:50時落地，將病患交由救護車後送醫院治療。

    空勤隊出動直升機前往苗栗縣泰安鄉大南山西鞍營地，將山友吊掛上機送醫。（空勤隊提供）

    空勤隊出動直升機前往苗栗縣泰安鄉大南山西鞍營地，將山友吊掛上機送醫。（空勤隊提供）

    空勤總隊直升機救援。（圖由苗栗縣政府消防局提供）

    空勤總隊直升機救援。（圖由苗栗縣政府消防局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播