詐團盯上外籍兵團！22歲港男來台打工踩雷 貪快錢淪車手遭活逮

香港籍沈姓男子來台當車手遭活逮。（警方提供）

2025/04/27 16:28

〔記者許國楨／台中報導〕來台打工小心踩雷！台中市警局第二分局近日偵破一起高達340餘萬元的假投資詐騙案，逮捕一名22歲香港籍沈姓男子，沈男自稱網路上看到「來台領錢」的高薪打工機會，不料一腳踏入詐騙集團圈套，成為詐欺車手，最終在面交數錢時被警方當場逮捕，悔不當初，詢後被依詐欺罪嫌送辦。

第二分局今天表示，由於本土車手「陣亡率」高越來越不容易找，詐團改以「高薪兼職」吸引外籍人士當車手，經統計，近來外籍人士擔任車手比例明顯上升，根據「打詐儀表板」資料，截至今年3月，以馬來西亞籍人數最多，其次為香港籍，由於這些車手多數短期停留到處流竄、迅速離境，讓警方查緝難度大增。

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日前一名46歲謝姓女子誤信投資詐騙話術，先後三次面交款項，甚至為求更高報酬率抵押房產貸款，當詐騙集團再度要求「驗證金」時，她才驚覺異樣，趕緊向立人派出所報案求助，警方受理後，迅速部署行動，決定將計就計，安排假面交。

員警當天在雙方約定地點成功逮捕前來取款的香港籍沈姓男子，當場查扣贓款，沈男供稱，自己是在網路上看到「簡單領錢工作」的徵才資訊，認為港台往來方便，工時短、收入高，因此心動來台，沒想到這份看似「錢多事少」的工作，最後卻讓他背上詐欺罪嫌，全案已依詐欺罪移送台中地檢署偵辦。

警方指出，隨著本地車手招募困難，詐騙集團將目標轉向外籍人士，透過網路平台或非法中介在海外招募，吸引外籍年輕人以旅遊名義入台，從事提款、匯款等非法行為，這些外籍車手往往因語言、法律認知不足，輕易被高薪誘惑，不知不覺成為詐騙集團的犧牲品。

第二分局分局長鍾承志呼籲，民眾切勿輕信「快速致富」、「高報酬投資」的話術，也提醒海外青年提高警覺，別因一時貪念而捲入違法行為，警方也強調將持續向上溯源打擊詐騙集團，民眾若遇可疑情況，請立即撥打165反詐騙專線或110報案，共同守護治安。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方查扣贓款等相關證物。（警方提供）

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