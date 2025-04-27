中壢警雷霆除暴緝獲逾5噸私菸 未成品及菸絲市值約2千萬

中壢警分跨縣市合作雷霆除暴緝獲逾5噸私菸及大量製造工具，其中未成品及菸絲市值約2千萬元。（中壢警分局提供）

2025/04/27 15:03

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市警察局中壢警分局25日下午與彰化縣政府財政處菸酒科、南投縣政府財政處金融及菸酒管理科、屏東縣政府警察局內埔分局及彰化縣警察局員林警分局共同組成專案小組，偵辦非法菸品案件，成功於彰化地區破獲1處私菸工廠，現場查扣尚未成品菸絲315包（每包約17公斤，總重5355公斤），換算成品約可製成315萬支香菸，若以一包120元換算、市值約2000萬元，依違反菸酒管理法最高可裁處1000萬元罰鍰。

兩地警方同時在現場查扣捲菸機、捲菸紙、切線機及香精等大量製造工具與材料等，經動用大貨車運回警分局，展現跨縣市聯手打擊非法製菸的查緝能量。

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中壢警分局近1個月執行內政部警政署「全國同步打擊詐欺專案行動」，偵破詐欺集團21團，逮捕犯嫌119人，其中14人聲押獲准，查扣不法所得1182萬元。並同步掃蕩治安隱患，緝獲改造手槍5把，破獲改造槍械工廠，同時檢肅治平掃黑案件，有效壓制不法勢力。此期間「安居緝毒專案」查獲販賣毒品及分裝廠17件，拘提22人，持續淨化社區環境，防止毒品危害民眾健康。

中壢警分局長林鼎泰表示，為強力打擊犯罪，中壢警分局秉持「掃蕩治安無死角、全力執法無假期」的精神，結合刑事警察大隊、保安警察大隊及交通警察大隊等桃警團隊，於昨（26）日動員逾百名警力，針對轄內16處特種營業場所及4條主要幹道展開封城掃蕩，持續擴大打擊不法能量，本周偵破刑案計121件（含詐欺案27件）、拘提102人，查獲通緝犯41人，澈底淨化治安死角，展現堅定掃蕩不法決心。

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中壢警分跨縣市合作雷霆除暴緝獲逾5噸私菸及大量製造工具。（中壢警分局提供）

中壢警分跨縣市合作雷霆除暴緝獲逾5噸私菸及大量製造工具，其中未成品及菸絲市值約2千萬元。（中壢警分局提供）

中壢警分跨縣市合作雷霆除暴緝獲逾5噸私菸及大量製造工具，其中未成品及菸絲市值約2千萬元。（中壢警分局提供）

中壢警分局封城執行雷霆除暴專案。（中壢警分局提供）

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