媒介少女到酒店坐檯還誘4P拍影片 女主謀賠15萬換緩刑

王女因與小芊及其法定代理人調解完成，賠償15萬元，獲緩刑2年。（記者吳昇儒攝）

2025/04/27 14:33

〔記者吳昇儒／台北報導〕台北市1名王姓女子明知小芊（化名）才15歲，竟於前年3月間，把她介紹到酒店坐檯，每節抽20元。更找來李、林姓男子與她共同發生性關係，完成4P還將過程拍下。台北地院近日審結，認定王女等人違反兒童及少年性剝削防制條例等罪，分別判處2個至7月徒刑。王女因與小芊及其法定代理人調解完成，賠償15萬元，獲緩刑2年。

檢警調查，王女明知小芊年僅15歲，前年3月27日起至隔月1日止，竟將她介紹給黃姓酒店經紀人，到酒店內上班，每節才給她抽20元，6天下來共做203節，抽得4060元。此外同年4月，王女又介紹小芊給李男認識，3人共同在其家中，飲酒同樂；李男趁隙邀約林男前往現場，與王女、小芊一同發生性關係，王、李2人還將4P過程拍下。

請繼續往下閱讀...

案件曝光後，警方循線約談王女等人到案說明，並查扣3人手機，發現王女與酒店經紀有聯繫，所幸被告王、林、李等3人均承認犯行，供詞與小芊相符，讓檢警能順利還原出案發狀況。

法官審理後認為，王女媒介被害少女到酒店坐檯、性交還拍下性愛影像，已觸犯意圖營利而媒介使少年坐檯陪酒罪，判處有期徒刑2月，得易科罰金；另媒介性交及拍攝影片部分，各判處有期徒刑2、6月，考量王女已和少女及其家屬達成和解，且均是在被害少女同意下所為，情節較輕，予以緩刑2年。

李男部分則觸犯與14歲以上未滿16歲女子為性交罪，處2月徒刑；另又犯拍攝少年性影像罪，處有期徒刑6月，應併執行有其徒刑7月。林男則觸犯與14歲以上未滿16歲女子性交罪，判處有期徒刑2月，考量他並無前科紀錄，予以緩刑2年。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法