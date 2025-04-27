非法輸入印尼寄來的眼鏡王蛇與澤巨蜥 觸犯野保法判刑9月

眼鏡王蛇。（資料照，路透）

2025/04/27 14:21

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣蘇姓男子2021年2月涉嫌從印尼非法輸入保育類野生動物眼鏡王蛇與澤巨蜥，完成包裹實名認證及辦理報關程序，通關時被海關人員開箱查驗而發現；案經檢方調查起訴，嘉義地方法院日前依犯非法輸入保育類野生動物活體罪，判處蘇男有期徒刑9月，可上訴。

法院判決書指出，蘇男明知眼鏡王蛇與澤巨蜥是保育類野生動物，2021年2月利用快遞公司從印尼雅加達寄送包裹，完成實名認證，辦理報關程序；海關人員因考量包裹名稱「SNACKS」過於含糊，曾向蘇男電話確認，蘇男則佯稱是餅乾糖果，海關人員因考量貨物來自印尼，此區域曾有被查獲違禁品，加上包裹名稱，懷疑有藏違禁品，因此進行抽檢，查獲包裹內有1隻眼鏡王蛇、5隻海島竹葉青、6隻澤巨蜥，還有16盒餅乾。

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法院審理，蘇男坦承有申報此包裹，但辯稱是因經營水族館，有很多包裹要簽收，快遞人員告知有貨物要領收，需實名認證，但並未告知該包裹內容物，他因習慣有包裹就收下，沒多想就完成實名認證；蘇男認為，可能是同行看他生意好眼紅，故意寄送保育類動物要陷害他，該批動物都是印尼原生種，想陷害的人只要聯絡印尼人去抓，要害他根本零成本。

法官認為，本案申報貨物名稱為「SNACKS」，但與內容物品項不符，事涉非法輸入保育類活體動物及一般野生動物活體的責任，可認定收載收貨人姓名、電話及地址等事先需規劃安排，才能如預期送達，此案蘇男稱無訂購國外商品，也無友人要寄包裹給他，豈會輕率進行實名認證？

法官認為，包裹收貨人資料與蘇男相符，蘇男也完成實名認證，認定他知包裹內是保育類動物且非法輸入，且收件地址是蘇男父親經營的牛肉火鍋店，也是他主要收包裹的地址，一般人難以清楚掌握，蘇男也未提出遭何人構陷，且若要陷害，包裹內直接藏槍毒更簡單；另外，眼鏡王蛇與澤巨蜥是受印尼政府保護禁止任意獵捕的野生動物，黑市取得成本高，豈有花費高額成本只為了栽贓蘇男？

法官認為，蘇男非法輸入保育類野生動物，利用不知情快遞人員輸入國內，可能導致野生動物罹病或死亡，也可能對國內生態平衡及環境安全造成衝擊，考量蘇男否認犯行，判處他有期徒刑9月。

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