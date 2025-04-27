友情大考驗！新加坡女遊台中負氣失聯 警速尋獲

鄭女負氣脫隊獨自離去的畫面。（圖由警方提供）

2025/04/27 13:57

〔記者許國楨／台中報導〕出國旅遊是友情大考驗？一群從新加坡來台自由行的年輕男女，前天在台中市南天宮參拜時，因意見不合爆發爭執，其中20歲鄭姓女子負氣脫隊獨自離去，讓同行友人心急如焚，所幸警方積極協助，透過監視器追查，最終順利在飯店內尋獲鄭女，化解一場虛驚，也讓這趟台灣之行留下難忘回憶。

台中市第三分局東區分駐所員警黃興俊、黃正煒，當晚10點多於所內值勤時，見一群神情焦急年輕男女匆匆走進求助，員警一聽口音察覺是外地旅客，經耐心安撫詢問得知，他們是來自新加坡的5人自由行旅客，稍早前往南天宮參拜時，同行鄭姓女子突失聯。

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同行陳姓男子表示，鄭女稍早與家人通話發生爭執，情緒低落，加上對參拜行程有所疑慮，因此選擇留在廟外，待眾人參拜結束時，卻發現鄭女已消失無蹤，電話也無人接聽，在廟周圍搜尋半小時未果，只好上網搜尋附近警局緊急求助。

員警了解情況後迅速展開協尋，1名員警陪同陳男外出尋人，其餘3人則協助警方調閱沿途監視器畫面，經逐一拼湊線索，發現鄭女曾穿越馬路，疑往他們下榻飯店方向前進，獲知訊息後，尋人小組火速趕回飯店，再次撥打鄭女電話，果然隱約聽見房內有鈴聲。

陳男敲門未果，情急下自行開門，只見鄭女坐在床上低頭啜泣，顯然情緒仍未平復，所幸身體狀況並無大礙，其他友人也隨即趕回會合，總算放下心中大石，幸好有驚無險，而台灣員警積極協助，也讓這群年輕人留下深刻且感動的印象，頻頻向警方表達謝意。

第三分局提醒，出門在外特別是至人生地不熟的地點旅遊時，務必與同行友人保持聯繫並相互照應，如遇緊急狀況或無法聯繫親友時，都可就近向警察機關尋求協助，切勿貿然行動，以免造成更大危險。同時也呼籲，幫助他人遠比想像中的更簡單，若在街頭發現需要協助的民眾，一句關懷，或許就能為他們即時解除燃眉之急。

警方最後在下塌飯店找到鄭女。（圖由警方提供）

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