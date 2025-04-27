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    後車廂忘關堆滿工具引警注意 越南男非法滯台6年曝光

    警方攔查後車廂未關的休旅車。（警方提供）

    警方攔查後車廂未關的休旅車。（警方提供）

    2025/04/27 12:23

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市警方近日巡經南屯區路段時，發現一輛休旅車後車廂大敞開，堆滿的工具與雜物隨車搖晃，隨時可能掉落路面，相當危險，警方立即上前攔查，開車越南籍男子聲稱沒帶證件，但卻與朋友傳送的居留證照片長相差異甚大，意外揪出其已非法滯台6年的身分。

    台中市第四分局黎明派出所警員王仁園，昨巡經南屯區惠中路三段時，發現一輛休旅車後車廂未關，車內工具與物品隨車搖晃、幾近掉落，行駛在車流中相當危險，王員基於安全考量，立即上前攔查並提醒駕駛注意，此時越南籍的60歲駕駛阮姓男子神情慌張、支支吾吾，用不流利的中文連聲道歉。

    當員警要求出示身分證件時，他辯稱證件放在台中梧棲區的宿舍，隨後又急忙請友人傳送居留證照片以證明身分。不料，員警比對照片發現破綻，證件照上的人留著頭髮，但眼前阮男卻是光頭，且五官輪廓也有明顯差異，眼見紙包不住火，阮男才坦承，早在2018年就以觀光簽證入境台灣，之後逾期滯留，靠著打零工維生，成了非法外勞。

    而案發當天，他只是好心載同鄉前往醫院探望小孩，卻因為大意忘了關好後車廂，沒想到因此行跡敗露，最終被警方識破真實身分，全案詢後依違反入出國及移民法規定，檢附相關事證轉送移民署台中市專勤隊處置，後續將面臨遣送出境處分。

    第四分局長陳祥麟表示，外籍人士應依法申辦與遵守簽證及居留規定，切勿逾期停留或從事非法工作，避免觸法受罰；雇主亦不得聘僱無合法身分之外籍人士，提醒民眾，若發現可疑人員或不法情事，應即時通報警方，共同維護社會治安。民眾若發現非法聘僱或媒介移工等違法情事，可向勞工局、內政部移民署檢舉。

    阮男請友人急傳居留證證明身分。（警方提供）

    阮男請友人急傳居留證證明身分。（警方提供）

    員警比對證件照片與阮男本人，外觀相差甚大。（警方提供）

    員警比對證件照片與阮男本人，外觀相差甚大。（警方提供）

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