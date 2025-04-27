北投警強勢打擊北聯幫 連續掃蕩毒品分裝場與倉庫

警方查扣毒品。（記者王冠仁翻攝） ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

2025/04/27 12:06

〔記者王冠仁／台北報導〕近來俗稱「喪屍菸彈」的毒品依托咪酯，頻頻引起重大社會事件，台北市警方為了打擊依托咪酯歪風，從3月10日至4月18日執行安居緝毒專案。其中北投分局針對轄內北聯幫執行重點打擊，在1天之內掃蕩北聯幫5處依托咪酯分裝場與毒品倉庫，更在此次專案中查獲35件毒品案件與53名嫌疑人，成果斐然。

北投分局今天公布這次安居緝毒專案的成果，警方除了在專案期間動員330人次警力執行，專案期間共查緝35件毒品案件，涉及53名嫌疑人，其中更針對北聯幫重點打擊。

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警方調查，北聯幫37歲陳姓幫眾平時負責管理5處依托咪酯分裝場，這些地點分別在北投、中山、淡水、三重等地。警方根據1宗毒品案件溯源追查，在本月15日兵分多路前往查緝，當場逮捕陳等10位犯嫌。

此外，北投警方也在當天同步前往北聯幫眾位於北投區溫泉路的1處毒品倉庫查緝，逮捕負責管理毒品倉庫的54歲陳姓幫眾，以及前來購買毒品的2女7男等9嫌。

北投分局說，在此次專案期間共查獲一級毒品50.05公克、二級毒品2083.86公克、三級毒品107.69公克，以及咖啡包22包和二級毒品菸彈129顆，以及不法所得28萬6800元。

北投分局強調，為維護社會善良風俗，淨化良好治安環境，將盡全力杜絕不法情事發生，並持續執行「掃黑」、「緝毒」等治安維護工作，加強溯源查緝，斷絕幫派金流，展現掃蕩決心，呼籲不法分子勿心存僥倖，以免觸法。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方前往北聯幫藏身在三重某旅館內的毒品分裝場查緝。（記者王冠仁翻攝）

警方將犯嫌送辦。（記者王冠仁翻攝）

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