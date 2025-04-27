桃園A7工人高樓層施工零防護 民眾拍下驚險瞬間投訴

有民眾目擊龜山區A7重劃區1處建案工地，工人在高樓層作業時毫無安全防護，令人捏一把冷汗。（議員李宗豪提供）

2025/04/27 12:16

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市新興重劃區建案林立，工安問題也相對多，有民眾目擊龜山A7重劃區1處建築工地，工人在高樓層作業時毫無安全防護，若是發生意外，後果不堪設想，議員李宗豪指出，甚至有工地鋼筋、鋼板建材直接掉落周邊社區中庭，工地管理潛藏危機，更對居民安全造成極大威脅；桃市府勞檢處表示，已立即通知停工改善並處10萬元罰鍰，建管處亦強調，將持續透過智慧管理、外審機制，強化工地安全管理。

李宗豪表示，他接獲民眾陳情，位於A7重劃區1處建築工地，工人在高樓層作業時未確實繫上安全吊帶與安全索，已嚴重違反職安規定，獲報後立即通報勞檢處；此外，也有工地管理明顯鬆散，直接把建築廢棄物往下丟，周邊社區中庭甚至曾發現掉落的鋼筋、鋼板等建材，鄰近機車停車場也可見大量釘子、鐵屑與尖銳物品，對地面通行民眾與周邊居民造成極大威脅。

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李宗豪認為，高樓建案本身風險就高，不應任由工安意識鬆散、管理機制失靈，建議市府應主動針對高風險工地加強稽查，尤其是位於學校、密集住宅處週邊的工地，更需提高巡查頻率，不要等到民眾通報或發生事故才來事後檢討。

勞動檢表示，已於本月16日派員到現場進行勞動檢查，發現施工單位有未使高空作業勞工確實配戴安全帶、未設置安全母索等5項缺失，現場已立即通知停工，要求限期改善，並處新台幣10萬元罰鍰，而雇主違反職安法相關規定，若導致勞工發生重大職業災害，依法可處3年以下有期徒刑、拘役或併科新臺幣30萬元以下罰金。

建管處表示，全市有近千個建築工地但稽查人力有限，市府採取雙管齊下策略，一方面開發智慧建管圖台系統，將高風險工地納入監控，根據工程規模、施工進度及周邊環境等因素建立風險評估模型，協助稽查人員精準辨識優先稽查標的；另一方面，建管處前年起推動施工計畫外審機制，要求高樓層、深開挖或軌道兩側等高風險建案，須將施工計畫送第三方專業公會審查，從源頭確保施工安全，也將與勞檢處共享系統資訊，匯入職災、停工及裁罰紀錄等數據，整合資源以實現「系統評估、重點稽查」的管理機制，全面提升工地安全管理效能。

工地管理問題多，甚至有鋼筋、鋼板建材直接掉落周邊社區中庭。（議員李宗豪提供）

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