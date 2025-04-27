臉書、IG詐騙去年2288件、財損逾11億元 北市警：導入AI分析

網路社群平台的廣泛使用，也淪為詐騙集團的工具。（路透）

2025/04/27 11:35

〔記者何玉華／台北報導〕網路社群平台的廣泛使用，也淪為詐騙集團的工具，台北市議員曾獻瑩表示，去年台北市使用臉書、IG遭詐累計2288件，財損金額超過11億元，他認為，現階段以人工辨識廣告與通報下架的速度，已難以有效遏止詐騙蔓延；台北市警察局刑警大隊大隊長盧俊宏表示，將導入AI更精準的分析報案筆錄，期望能更即時的預警，提升跨機關犯罪偵查效率。

曾獻瑩表示，台北市去年因使用臉書、IG遭詐累計2288件，財損金額超過11億元，平均1則詐騙廣告可造成約50萬元的損失；警察局辦理詐欺業務的警員雖有15人，但負責偵查、下架詐騙廣告的實際人力僅1至2名，員警為此自行研究Python與ChatGPT API開發爬蟲工具，雖展現出極高的創新與投入，但缺乏制度與預算支持，凸顯市府必須儘速成立「網路詐騙廣告下架專責小組」來應對日益猖狂的假投資詐騙蔓延。

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此外，他表示，北市每年累積大量詐騙報案紀錄，但資料多上傳至中央165系統，並未善用這些資料作為預警與防詐行動的依據，市府應推動「資料即用」的反詐治理觀念，將資料應用導向預警、宣導與主動介入，而非僅作為事後偵辦的輔助。

盧俊宏表示，已主動向刑事警察局爭取成為全國首創導入AI分析報案資料的試辦城市，以AI技術分析民眾報案中涉及的地點資訊、犯罪手法、財損發生的地點、匯款的帳戶資料等；未來將透過強化資料辨識、資訊彙整及語音轉錄等技術，提升對詐騙手法的分析準確度，以作為更即時的預警工具，並協助各機關進行防詐宣導與打擊犯罪。同時也評估與民間業者合作，提升跨機關犯罪偵查效率。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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