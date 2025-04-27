為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    臉書、IG詐騙去年2288件、財損逾11億元 北市警：導入AI分析

    網路社群平台的廣泛使用，也淪為詐騙集團的工具。（路透）

    網路社群平台的廣泛使用，也淪為詐騙集團的工具。（路透）

    2025/04/27 11:35

    〔記者何玉華／台北報導〕網路社群平台的廣泛使用，也淪為詐騙集團的工具，台北市議員曾獻瑩表示，去年台北市使用臉書、IG遭詐累計2288件，財損金額超過11億元，他認為，現階段以人工辨識廣告與通報下架的速度，已難以有效遏止詐騙蔓延；台北市警察局刑警大隊大隊長盧俊宏表示，將導入AI更精準的分析報案筆錄，期望能更即時的預警，提升跨機關犯罪偵查效率。

    曾獻瑩表示，台北市去年因使用臉書、IG遭詐累計2288件，財損金額超過11億元，平均1則詐騙廣告可造成約50萬元的損失；警察局辦理詐欺業務的警員雖有15人，但負責偵查、下架詐騙廣告的實際人力僅1至2名，員警為此自行研究Python與ChatGPT API開發爬蟲工具，雖展現出極高的創新與投入，但缺乏制度與預算支持，凸顯市府必須儘速成立「網路詐騙廣告下架專責小組」來應對日益猖狂的假投資詐騙蔓延。

    此外，他表示，北市每年累積大量詐騙報案紀錄，但資料多上傳至中央165系統，並未善用這些資料作為預警與防詐行動的依據，市府應推動「資料即用」的反詐治理觀念，將資料應用導向預警、宣導與主動介入，而非僅作為事後偵辦的輔助。

    盧俊宏表示，已主動向刑事警察局爭取成為全國首創導入AI分析報案資料的試辦城市，以AI技術分析民眾報案中涉及的地點資訊、犯罪手法、財損發生的地點、匯款的帳戶資料等；未來將透過強化資料辨識、資訊彙整及語音轉錄等技術，提升對詐騙手法的分析準確度，以作為更即時的預警工具，並協助各機關進行防詐宣導與打擊犯罪。同時也評估與民間業者合作，提升跨機關犯罪偵查效率。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播