男子臉書兜售原味絲襪詐財1260元 重判1年

詹姓男子在臉書兜售原味絲襪詐財1260元，遭南投地院重判1年有期徒刑。（資料照）

2025/04/27 11:33

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣詹姓男子去年10月間在臉書社團「二手高跟鞋買賣區」，張貼販售原味絲襪貼文，吸引蔣姓被害人匯款1260元購買，惟事後蔣某未收到原味絲襪始知受騙上當而提告，南投地院法官認為詹男以臉書散布不實訊息行騙，影響網路交易安全，依以網際網路對公眾散布而犯詐欺罪，重判詹某有期徒刑1年。

判決書指出，詹姓男子明知其並無原味絲襪可出售，去年10月間在臉書社團「二手高跟鞋買賣區」，以化名「周婷」的臉書帳號張貼販售原味絲襪不實貼文，蔣姓被害人瀏覽貼文後以為真有原味絲襪販售，透過Messenger聯繫詹男後匯款1260元至其銀行帳戶購買，惟蔣某遲未收到原味絲襪，始知受騙。

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南投地院承審法官認為，詹男詐得金額雖不高，並表示願意賠償蔣姓被害人，惟因蔣某不願意調解且請求對詹男從重量刑，且審酌詹男不思以正當途徑賺取財物，以網際網路散布不實訊息方式行騙，嚴重影響網路交易安全，破壞人際信任關係，因此依觸犯刑法339條以網際網路對公眾散布而犯詐欺罪判刑1年。全案仍可上訴。

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