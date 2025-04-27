台中工廠驚悚命案！ 泰國移工酒後口角手刃同鄉 1刀斃命起訴

沙姓移工持水果刀刺死諾姓同鄉，檢方近日依傷害致死罪嫌起訴。（資料照）

2025/04/27 11:04

〔記者許國楨／台中報導〕台中市大里區一家手工具大廠去年底驚傳命案！泰國籍沙姓移工酒後失控，涉嫌持水果刀刺殺同鄉室友諾姓男子，導致對方肝臟破裂失血過多死亡，台中地檢署近日偵結，依傷害致死罪嫌起訴，全案將由台中地方法院國民法官進行審理。

檢警調查指出，沙男與諾男均為在台工作的泰國籍移工，平時一同在大里區一家金屬製造廠工作，並合住於仁美路上的員工宿舍，但兩人過去相處並不融洽，時常因瑣事發生爭執，去年12月28日晚上8、9點間，兩人疑似酒後情緒失控，再度爆發激烈口角。

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衝突過程中，沙男一時氣憤難抑，竟從宿舍內的櫃子中取出一把水果刀，直接朝諾男腹部刺去，造成其肝臟及血管大量出血休克，諾男當場倒地，情況危急，宿舍內其他員工聽見騷動後緊急報警並協助叫救護車，諾男隨即被送往醫院急救，但由於內出血過於嚴重，手術後仍未能挽回生命，於翌日凌晨5時宣告不治。

警方獲報趕抵當場逮捕仍沙男，並依現行犯程序將其移送偵辦，檢方指揮相驗結果顯示，諾男死因為肝臟血管遭利器刺破，造成腹腔大量出血而死亡，而沙男在犯案後並未逃逸，也未持續攻擊，檢方考量案情及相關證據，認定沙男行為構成傷害致死罪嫌，而非故意殺人，全案近日偵查終結，依法提起公訴將由台中地院國民法官審理。

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