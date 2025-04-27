騎車等紅燈見正妹竟露鳥把玩 水電工GG了

李姓水電工騎車等紅燈，見正妹竟掏寶露鳥把玩，警方將他依性騷擾及公然猥褻罪嫌送辦。（圖由讀者提供）

2025/04/27 10:55

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市一名李姓水電工騎乘重機車要去上班，於鳳山區鳳捷路、環河街口停等紅燈之際，見旁邊正妹騎士秀色可餐，竟忍不住掏寶露鳥把玩，嚇壞正妹報警提告，警方昨晚將李男查緝到案，他稱一時衝動深感抱歉，警訊後將他依性騷擾及公然猥褻罪嫌送辦。

網路社群昨流傳一段影片，一名重機騎士4月23日於鳳山區鳳捷路、環河街口停等紅燈，對著旁邊女騎士掏寶露鳥把玩，民眾臉書PO文稱「最近變態很多，提醒民眾在路上要多加注意人身安全」。

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鳳山警方根據影片，找到正妹20歲是大學生，她不認識對方，當天騎機車要去學校上課，於鳳山區鳳捷路、環河街口停等紅燈，經後方騎士提醒才驚覺有人掏寶露鳥，沒想到遇到這種事，事發後仍心有餘悸，她感到很不舒服，害怕又遇見對方，4月25日向仁武警分局報案。

鳳山警方以車追人，昨晚將李姓男子（20歲）查緝到案，他是水電工，坦承因壓力大，當天騎車要去上班，停等紅燈之際，一時衝動，才會對正妹露鳥把玩，他不認識正妹，感到非常抱歉。

警訊後昨將李男依性騷擾及公然猥褻罪嫌移請高雄地方檢察署偵辦，警方今天受訪呼籲民眾遇有類似情況，請立即撥打110報案，警方將立即到場逮人。

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