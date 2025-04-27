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    首頁　>　社會

    情侶入住摩鐵遇臨檢 被搜出毒咖啡包、愷他命

    新北市中和分局警方天前往某汽車旅館臨檢時，發現洪姓女子（右）及李姓男友（左）房間內，擺放著毒品咖啡包及愷他命。（記者陸運鋒翻攝）

    新北市中和分局警方天前往某汽車旅館臨檢時，發現洪姓女子（右）及李姓男友（左）房間內，擺放著毒品咖啡包及愷他命。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/04/27 10:29

    〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市中和警分局昨天早上11時許前往某汽車旅館臨檢時，發現情侶檔27歲洪姓酒店小姐及李男的房間內擺放著毒品咖啡包，警方又搜出毒品愷他命，2人被帶回派出所後，洪女坦承持有毒品，詢後移送偵辦。

    中和警分局調查，擔任酒店小姐的27歲洪姓女子，26日早上與從事服務業的李姓男友，前往新北市中和區中正路某汽車旅館入住，期間警方上門臨檢查驗身分時，一眼就看見桌上擺放著毒品咖啡包4包，警方進入搜索後，又在洪女包包內發現愷他命1包（0.75公克），2人隨後被帶回派出所。

    警詢時，洪女坦承毒品是她所持有，毒咖啡包是以每包300元在網路上向他人所購買，至於愷他命則是前男友所留下，警詢後將洪女依違反毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦，並擴大追查毒品來源，至於李男是否施用毒品，警方已採集尿液送驗。

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    洪女及李姓男子入住汽車旅館時，遇上新北中和警方上門臨檢，警方一眼就看見桌上擺放著毒品咖啡包，隨後又搜出毒品愷他命 。（記者陸運鋒翻攝）

    洪女及李姓男子入住汽車旅館時，遇上新北中和警方上門臨檢，警方一眼就看見桌上擺放著毒品咖啡包，隨後又搜出毒品愷他命 。（記者陸運鋒翻攝）

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