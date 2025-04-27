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    屏警明起專案取締路口闖紅燈 最高罰5400元

    屏東縣近七成交通事故發生在路口。（圖由屏東縣政府提供）

    屏東縣近七成交通事故發生在路口。（圖由屏東縣政府提供）

    2025/04/27 10:12

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣近七成交通事故發生在路口，闖紅燈為主要肇因之一，屏東縣政府警察局將從明天（4月28日）起啟動闖紅燈專案執法，針對全縣易肇事路口加強取締闖紅燈違規，以強化駕駛人守法觀念，維護行車秩序與民眾生命安全。

    屏東縣警局統計，今年（2025年）1月至4月20日間，因闖紅燈導致交通事故共造成2人死亡、152人受傷，雖較去年同期受傷人數減少62人，但死亡人數反增1人，顯示闖紅燈行為仍具高度風險與嚴重後果。

    依據道路交通管理處罰條例第53條規定，駕駛人如闖紅燈，將處以新台幣1800元至5400元罰鍰；若為紅燈右轉，則處600元至1800元不等罰鍰，另依據第74條第1項第1款規定，慢車（含自行車、微型電動二輪車等）駕駛人，有闖紅燈行為者，處300元以上1200元以下罰鍰。屏東縣政府警察局並提醒民眾，如目擊違規行為，可主動提供具體事證向警察機關檢舉，一同守護公共交通安全。

    屏縣府警察局強調，闖紅燈不僅危及自身安全，更可能造成他人重大傷亡。駕駛人應於進入路口前減速觀察，確實遵循交通號誌指示，特別在黃燈亮起時，應即時煞車停車，避免違規衝過路口，造成不可挽回的遺憾。

    屏警將從明天啟動闖紅燈專案執法。（示意圖，圖由屏東警分局提供）

    屏警將從明天啟動闖紅燈專案執法。（示意圖，圖由屏東警分局提供）

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