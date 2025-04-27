越籍大學生情侶ATM鬼祟 符合車手特癥警緊盯...結局反轉

這對越籍大學生在ATM前操作，一度被誤會是車手。（警方提供）

2025/04/27 10:07

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警方近日巡經中區某銀行ATM時，發現一對外籍男女佇留多時、神情焦急，因諸多行徑相當符合車手特癥緊盯，經趨前盤查才得知兩人是一對來台念書的越南籍大學生情侶，因提款卡故障無法領取生活費，加上語言障礙求助無門，最後經警方熱心協助聯繫銀行，順利解決問題。

台中市第一分局繼中派出所員警黃政翰、施勇任，上週五巡經該銀行ATM前，眼尖發現一對外籍男女鬼鬼祟祟、來回操作機台、頻頻交頭接耳，畫面十分符合「車手教科書範本」，立刻展開包圍，經查才發現是誤會一場，原來這對緊張兮兮的男女，根本不是詐騙集團車手，而是兩名來自越南的留學生情侶。

請繼續往下閱讀...

當時因提款卡突然罷工，兩人身上又沒現金，急得像熱鍋上的螞蟻，他們試圖打電話給銀行客服，但語言不通，只能眼巴巴望著ATM機，員警得知原委秒變身「熱心翻譯＋提款救援小組」，一邊幫忙聯絡銀行，一邊安撫兩位留學生不要緊張。

經過一番雞同鴨講與熱線溝通後，總算順利完成提款，化解燃眉之急，兩位學生感動不已，感謝警方熱心相助，並熱情邀請員警未來造訪越南，體驗當地人文風情。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方主動介入與銀行人員聯繫，說明情況後協助完成提款。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法