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    男駕車撞斷消防栓及路燈桿 撞擊驚悚畫面曝光！

    林男駕車撞斷消防栓及路燈桿送醫搶救中。（讀者提供）

    林男駕車撞斷消防栓及路燈桿送醫搶救中。（讀者提供）

    2025/04/27 09:44

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市一名林姓男子今駕車行經鳳山區議會路與光華路口，突然不明原因跨越雙黃線至對向車道後，撞斷消防栓及路燈桿，一度失去生命跡象，昏迷送醫搶救中；現場撞擊畫面曝光，令人怵目驚心！

    警方調查，林姓男子（29歲）今天上午駕駛自小客車，沿議會路西向東方向行駛，直到靠近光華路口之際，突然不明原因跨越雙黃線至對向車道後，撞斷消防栓及路燈桿，當場失去生命跡象。

    鳳山警分局忠孝所接獲民眾通報，指稱鳳山區議會路與光華路口發生重大車禍，立刻派員趕赴現場處理，消防局也出動救護車到場，救護人員沿途不斷對林男實施急救處置，林男到院恢復呼吸心跳，但仍呈現昏迷狀態，目前由院方搶救中。

    警方勘驗車禍現場，肇事車輛車頭全毀，連擋風玻璃也破裂，路邊消防栓則被連根拔起，撞到路中央，路燈桿也被攔腰撞斷，顯見車禍撞擊力道猛烈，林男則多處骨折，陷入昏迷搶救中；酒測值仍待抽血檢測，才能釐清是否酒駕。

    林男駕車撞斷消防栓及路燈桿送醫搶救中。（讀者提供）

    林男駕車撞斷消防栓及路燈桿送醫搶救中。（讀者提供）

    林男駕車撞斷消防栓及路燈桿送醫搶救中。（讀者提供）

    林男駕車撞斷消防栓及路燈桿送醫搶救中。（讀者提供）

    林男駕車撞斷消防栓及路燈桿送醫搶救中。（讀者提供）

    林男駕車撞斷消防栓及路燈桿送醫搶救中。（讀者提供）

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