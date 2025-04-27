8旬失智嬤深夜跨區尋已逝兄 豐原警助返家

87歲劉姓老婦深夜坐在超商，引發店員注意，報警協助。（民眾提供）

2025/04/27 08:44

〔記者歐素美／台中報導〕台中市東勢區一名87歲劉姓老婦，與丈夫吵架後，竟深夜獨自搭車出門準備前往潭子區祭拜已去世的兄長，又擔心凌晨到訪會打擾親友，便臨時決定在超商內休息，天亮後再前往致意，因老婦神情落寞，且該時間點出現在超商內極為不尋常，超商店員遂通報警方到場了解，員警聯繫老婦家屬將其接回時，意外揭開事件背後的「真相」。

豐原警分局合作派出所所長李建興、警員溫偉智，24日凌晨1時許獲報，在豐原區鎌村路的超商內有長者疑似迷途。警方趕抵現場後，發現87歲劉姓老婦神情落寞地獨自坐在超商內，經詢問發現劉婦因思念過世的兄長，深夜從東勢搭車前往潭子靈堂祭拜，途中因顧慮深夜拜訪會打擾親友，才會決定在超商內稍作休息，等天亮後再前往致意。

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警方考量劉婦的人身安全，主動聯繫其家住豐原的女兒。進而得知劉婦其實患有失智症，劉婦兄長早已於數年前離世，但她仍不時記錯時間，甚至多次獨自外出「尋親」。劉婦女兒更透露，每次母親突發離家，多半是在與父親鬧彆扭後所致，這回也不例外。警方聽聞後哭笑不得，先將劉婦帶回派出所休息，等候家屬接回。

等候期間，警方發現劉婦未攜帶手機，若再獨自外出，恐將增加尋人困難，建議家屬可考慮讓其配戴GPS定位設備，善用科技工具即時掌握長者動向，降低走失風險，守護長輩安全，家屬對警方的貼心與積極協助表達誠摯感謝。

豐原分局統計，今年1至3月份共尋獲48名失蹤人口，其中失智症患者共5人。分局長林大為建議民眾，家中若有易走失之家人，應多加留意其動向，並協助配戴留有聯絡方式之飾品、證件或手機，也可向社會局申請愛心手鍊，或至直轄（縣）市警察局各分局偵查隊申請指紋建檔，以利警方能迅速確認身分，使走失者能在最短時間與家人團聚。

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