中市大雅爆金錢糾紛鬥毆 警徹夜追查帶回涉案18人

大雅區發生鬥敺事件 ，警方出動快打到場處理。（圖由民眾提供）

2025/04/27 08:56

〔記者歐素美／台中報導〕今天（27日）凌晨2點多，台中市大雅區神林南路出現多人打群架，還有受傷躺在地上，大雅警分局獲報立即派遣線上巡邏警網及偵查隊等快打警力等趕赴現場，警方到場時現場已無鬥毆，但有6人受傷，並有4輛汽車留在現場，其中1人受傷昏迷，6人全部被送醫，生命跡象穩定，無生命危險，警方隨即將涉案18人帶回初步調查發現2派人馬因金錢糾紛才鬥敺。

今天凌晨有人在臉書PO文及照片，強調「晚上的大雅很不平靜，疑似有槍聲，地上有血跡」，照片中有多名男子躺在地上，有人受傷還拿出手機打電話，多名員警在場控制，並封鎖道路，救護人員趕到現場急救。

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警方表示，現場並未開槍，初步調查為蘇男等8人與劉男等10人，雙方疑有金錢糾紛，蘇男等8人駕駛2輛車，劉男等則出動3車10人，雙方在大區神林南路上談判，現場爆發口角，演變為肢體衝突，紛持球棒、木棍、刀械互毆及砸車，導致雙方分別有4人及2人共6人受傷送醫，其中，楊男（24歲）傷勢較嚴重，昏迷中。

警方第一時間調閱周邊監視器畫面，迅速鎖定涉案人員，經徹夜追查，案發後2小時內即將18名涉案嫌犯全數緝捕到案，將深入追查案情，詢後依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌移送台中地檢署偵辦，並持續釐清案情與涉案責任。

大雅區發生10多人鬥敺事件，警方到場時只剩受傷的6人，隨即於2小時內將涉案的18人帶回偵訊。（圖由民眾提供）

警方起出的西瓜刀等兇器。（圖由民眾提供）

警方起出的兇器球棒等，都被打歪了。（圖由民眾提供）

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