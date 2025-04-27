上將之孫「捧賭場」被勒索獲釋 派出所報案角頭就來電

連男回憶說，他踏入南屯所僅5分鐘，經營賭場的角頭就來電，「怎麼會那麼剛好？」。（記者張瑞楨攝）

2025/04/27 00:21

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獨家》上將之孫「捧賭場」1注100萬 反遭設局強擄爆打、勒索2300萬元

〔記者張瑞楨／台中報導〕中華黃埔協會創會會長、自稱是五星上將的連行健（已故）之孫連姓男子，賭場狂輸後被「設局」，遭惡徒勒索2300萬元，他獲釋向台中警方報案，不料，踏入南屯所僅5分鐘，角頭就來電，驚覺一舉一動可能都被角頭掌握，質疑「怎麼會那麼剛好？」他認為這是擄人勒索案，警方卻似乎「大案小辦」；南屯派出所強調，涉案十多人全都到案，此案起因是賭債糾紛，不是擄人勒贖，將依妨害自由等罪名函送台中地檢署。

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連男心有餘悸說，他於本月1日清晨傷痕累累被丟包後，通知家人載回家，休息驗傷後，本月2日到南屯所報案，當時是凌晨1時許，他花五分鐘向承辦員警簡單描述過程，也提到經營這間賭場的角頭名字，員警暫時離開，就在他等候做筆錄之際，手機LINE突然響起，竟是角頭來電，「怎麼會那麼剛好？」，他不敢接電話，思之極恐的是，自己一舉一動可能都被角頭掌握。

連男強調，縱使有賭債糾紛，也是他與賭場代理人之間的事，此局看似為賭債糾紛，實際上是黑道假賭債之名，行擄人勒贖之實，角頭來電，也讓他對警察充滿不信任。

對此，南屯所強調，員警依法偵辦，不可能向黑道通風報信，涉嫌施暴的十多人全部傳喚到案法辦，不過，記者詢問警方，法辦名單是否包含角頭，南屯所答覆說，角頭不在名單內；南屯所還說，這群人綑綁連男施暴，動機是索討賭債，不是「意圖勒贖」，警方偵辦函送的罪名，是妨害自由、傷害與恐嚇取財罪。

至於何謂「三七場」？熟悉內情人士說，「三七場」是指賭場三成，代理人七成拆帳，這種賭場是透過代理人去找賭客，賭場不認識賭客，下賭時也不是現金交易，而是賭場先給籌碼，賭完之後再由代理人找賭客結帳，不論賭客輸贏，賭場都是找代理人。

舉例說，某賭客輸1000萬元，代理人只要繳300萬元給賭場，其餘700萬元由代理人支配，代理人可以向賭客要足700萬元，也可以做人情不要這筆錢，反之，賭客如果贏1000萬元，賭場只會給300萬元，其餘700萬元由代理人承擔，不過，江湖約定常說話不算數，利字當頭下，賭場與代理人勾串坑殺賭客，也就不足為奇了。

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