台中大里施工氣爆8傷 欣林天然氣：殘氣閃燃起火

台中市大里區東南路148巷口施工平台氣爆起火，工人燒傷竄逃。（讀者提供）

2025/04/26 23:58

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市大里區東南路148巷口今天下午2時32分左右，施工平台「轟」一聲起火，8名工人逃避不及燒燙傷。台中市府事後開罰30萬元並要求即刻停工。欣林天然氣公司晚間表示，舊管殘氣導致閃燃起火，導致現場員工輕微燙傷，傍晚5時50分完成天然氣接管恢復供氣。

霧峰警分局說，東南路148巷口道路前疑似發生氣爆造成多人受傷，由台中市消防局分隊將8名傷者送醫，其中6人分送亞洲大學附屬醫院及中山醫院，有2人傷勢較輕不願就醫。

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台中市民政局長吳世瑋說，事發後前往醫院關懷慰問傷者並致贈慰問金，另也要求欣林天然氣停工改善，並處新台幣30萬元罰鍰。

意外造成東湖里26家庭用戶停氣，由欣林公司辦理搶修作業。

欣林天然氣晚間表示，東南路148巷執行天然氣管線接管工程，下午2時50分因舊管殘氣導致閃燃起火，導致現場員工輕微燙傷，均已立即送醫治療，到院檢查醫療後已陸續返家休息。

欣林天然氣強調，下午3時20分成立應變小組完成應變處置，施工現場經瓦斯探測器確認無瓦斯外洩之虞後，已於傍晚5時50分完成天然氣接管恢復供氣，公司深感抱歉，後續將持續關懷傷者，並檢討缺失，強化施工安全。

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