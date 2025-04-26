彰化男童公園玩搖搖椅夾斷腿 秀水鄉公所判賠25萬元

搖搖椅設施示意圖。（翻攝自秀水鄉公所）

2025/04/26 22:52

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣11歲林姓男童去年在秀水鄉秀水公園使用搖搖椅設施時，左腳不慎卡入踏板空隙，導致脛骨及腓骨骨折，家屬認為公園設施設計及管理有疏失，提告國家賠償313萬元。彰化地院近日判決出爐，認定鄉公所管理不當，須連帶賠償男童及其父親近25萬元。

判決書指出，2023年2月8日上午，林童隨補習班師生進行戶外教學，期間在秀水公園使用搖搖椅，不料左腳陷入底座踏板與地面之間的空隙，搖椅仍持續擺盪，導致骨折。法院現場勘驗確認，搖椅踏板間隙達2.8公分，且未設置防護擋板，設計存在明顯安全隱患。

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林童家長主張，該設施未設置警示標誌，也未按照國家標準安裝防護裝置，底座踏板距離地面大於35公分，座椅下方亦未加裝擋板，種種缺失導致孩子受傷，公所應負起賠償責任。

法院認為，儘管涉案搖椅非標準兒童遊具，但公園設施本就應考量兒童常態性使用的安全性，秀水鄉公所既無提供設施符合國家標準的證明，也未設置任何警示標誌，顯示在設計、管理上均有明顯瑕疵，依法應負國賠責任。

而男童受傷後，造成內心不安，林父精神也飽受痛苦，向法院提出國賠，包含醫療費、看護費及交通費及精神慰撫金313萬餘元。法官審理認定，男童醫療費4萬7617元、醫療用品費1040元以及精神慰撫金15萬元等，另林父因長期照護導致精神損害，獲判慰撫金4萬元，合計賠償金額近25萬元。

秀水鄉公所辯稱，涉案搖椅為一般休憩設施，非兒童專用，且男童使用方式不當。但法院認為，事故主因在於設施設計不良，並非使用者操作失當，鄉公所難辭其咎。可上訴。法官也提醒，主管機關應強化公園遊具的安全檢測與維護，避免類似意外重演。

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