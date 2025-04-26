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    撞國道連環車禍拿故障標誌駕駛 男釀1死1重傷判刑6月

    新竹地院依過失致死罪將廖男判刑6月。示意圖。（資料照）

    新竹地院依過失致死罪將廖男判刑6月。示意圖。（資料照）

    2025/04/26 20:15

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕去年1月廖姓男子開車行經國道3號新竹路段，遇前方車禍卻未減速注意，竟失控撞上2名下車拿故障標誌的駕駛人，造成1死1重傷，新竹地院依過失致死罪將廖男判刑6月。

    法官調查，去年1月4日，國道3號南向108.5公里發生連環車禍，黃姓女子在處追撞陳姓男子的車輛，陳男的車再往前推撞2輛車，黃女開啟危險警告燈光警示。

    另2名車主到黃女後車廂拿取車輛故障標誌，廖姓男子閃避不及撞上，其中1人左上肢及兩側下肢骨折，引發創傷性休克，送醫急救不治；另1人則受有雙側脛腓骨開放性粉碎性骨折等傷害。

    倖存的重傷者主張，傷勢自案發時起至今1年以上仍未恢復，亦無痊癒跡象，需進行其他手術，且腿部已有肌肉萎縮現象，顯難以痊癒。

    法官審酌廖男本應遵守行車相關規定，而案發當時不論路況、視距均屬良好，廖男駕車卻疏未注意車前狀況肇致本案車禍，使被害人因此喪失寶貴性命，所生危害永難彌補，尤對被害人家屬而言，乃不可承受之痛，同時其行為並致另名傷者傷勢甚重，且造成其生活莫大不便及精神痛苦，最後依過失致死罪判刑6月。

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