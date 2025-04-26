台86線小貨車翻覆 撞倒測速桿意外被讚爆

小貨車失控、自撞撞後翻覆。（民眾提供）

2025/04/26 19:31

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台86線歸仁交流道附近路段，今天發生小貨車自撞、翻覆意外，駕駛脫困無大礙，但中央分隔島上的測速照相固定桿，遭事故波及而傾倒；現場一度交通回堵，有民眾注意到警方違規取締利器「負傷」，可能暫時無法作用，從抱怨轉為推崇，甚至開玩笑地說是在「做功德」，造福他人。

事故發生於上午9點20分，在台86線歸18公里處附近，警方初步調查，小貨車由西向東直行，駕駛曾姓男子疑精神不濟，失控撞擊測速桿肇事。

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小貨車撞擊後，翻覆至對向東往西的內側車道，駕駛自行脫困，無明顯外傷，酒測為0；警方強調，傾倒的測速桿將進行檢查，若有損壞，將向肇事者求償。

由於佔用內側車道，一度造成回堵，警方隨即交通疏導，並協助排除事故，逐漸恢復暢行。

警方呼籲，民眾切勿疲勞駕駛，上路前要特別注意精神狀態，降低意外的發生，確保自身、他人安全。

小貨車失控、自撞測速照相固定桿後翻覆，駕駛無大礙。（民眾提供）

小貨車失控、自撞測速照相固定桿後翻覆，駕駛無大礙。（民眾提供）

小貨車失控、自撞測速照相固定桿後翻覆，駕駛無大礙。（民眾提供）

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