恐怖！女子到養生館按摩 竟遭泰籍女按摩師偷拍裸體

警方將涉案泰籍女技師移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

2025/04/26 16:40

〔記者徐聖倫／新北報導〕1名女子前往新北市林口某泰式養生館，發現女技師替她按摩時，數度只用單手作業，掀開臉上熱毛巾，赫見對方竟持手機偷拍她裸體，當下報警處理。警方將女技師逮捕，發現手機裡還有一堆裸照，懷疑她販售客人私密影像牟利，女技師雖否認，仍被警方依法送辦。

據悉，這位年輕、身形姣好的被害人，昨下午與父母一起前往林口區中山路一家泰式養生館按摩，被害女子與母親進行按摩時，父親則在大廳等候。

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為被害女子服務的為46歲泰國籍女技師，在台從業多年，持有合法居留。女技師依照流程在女子臉上敷一塊熱毛巾，接著看似隨意問道：「你成年了嗎？」被害女子不疑有他，回答表示已成年，語畢女技師便開始按摩。

按摩之初都還正常，但接著女技師時不時會「不經意」觸碰到被害女子的敏感部位，接著又數度僅使用單手按摩，讓她感到異常。於是被害女子出其不意扯下臉上的毛巾，目睹女技師正以另一隻手持手機進行拍攝，她當下穿上衣服跑出去，向父母表示遭侵犯，同時報警處理。

警方據報趕抵將女技師逮捕，扣回手機。警方發現，該手機的裸照多不勝數，被害人起碼10多人，女技師則辯稱，有時客人會要求她拍攝，對此警方高度存疑。警方懷疑，女技師有販售不雅影像牟利可能，依妨害秘密罪移送新北地檢署，並建請羈押。

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