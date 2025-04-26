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    女泡湯「不想要那個」強調「只可以摸」 男還硬上判刑4年半

    蔡男約女網友開房泡湯，不顧她反對硬上，遭判刑4年6月徒刑。（示意圖）

    蔡男約女網友開房泡湯，不顧她反對硬上，遭判刑4年6月徒刑。（示意圖）

    2025/04/26 16:37

    〔記者林嘉東／基隆報導〕蔡姓男子透過交友軟體「Pikabu」結識女網友小琪（化名），初次見面就把小琪約到會館泡湯時，不斷說服她嘿咻，甚至扒光小琪全身衣物，小琪仍堅定說：「不要」。蔡不顧小琪反對硬上得逞，最後還對小琪顏射，精液沾到小琪的頭髮上。基隆地院審結，將蔡男依犯強制性交罪，重判4年6月徒刑，可上訴。

    判決書指出，去年3月15日上午，蔡男約小琪到台北陽明山遊玩，下午再約她至陽明山一家休閒會館泡溫泉；小琪進入房間後，明確向蔡說：「不想要那個」，但難抵蔡男連番攻勢，小琪的衣服仍被蔡男一件件褪去。

    小琪控訴，她被蔡男扒光衣服後，明確告訴蔡男：「只可以摸，不可以發生性行為」。但蔡一邊摸她，一邊說好，突然脫掉內褲，不顧她反對與抵抗，壓住她的手後，性侵得逞，還對她顏射，部分精液沾到她的頭髮。她哭著說：「你沒有經過我同意就對我性行為。」她等蔡男載她下山搭捷運後報警，並到醫院採集身上檢體後，對蔡男提告。

    蔡男辯稱，小琪進房時有說「不想要那個」，但她沒有具體指明是什麼，後來他跟小琪舌吻等親密互動，小琪有呻吟數10分鐘，表現得讓他不覺得有拒絕之意，才與小琪發生性行為。

    不過，合議庭審酌蔡男與小琪僅為初次見面的網友，竟為滿足一己性慾，違反小琪的意願性侵她，讓小琪身心受創，且未迄今未賠償小琪，依蔡男犯強制性交罪判處4年6月徒刑。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

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