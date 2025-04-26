台南白河公所除草採購標案 意外抓包幽靈廠商

台南白河區公所辦理除草工程標案，發現投標廠商資料異常，竟以虛設廠商方式湊足開標家數。（資料照）

2025/04/26 17:36

〔記者王捷／台南報導〕台南市白河區公所辦公墓除草採購案，抓包幽靈廠商。三名企業社負責人李汶燦、楊肖玲、李振誠，被控以虛設廠商方式湊足開標家數，造成招標程序失真。台南地院依政府採購法妨害投標罪，分別判處李汶燦6月徒刑、楊肖玲4月徒刑、李振誠3月徒刑，可上訴。

白河區公所在2020年11月公告辦理「2021年度公墓除草工作」採購案，預算金額約新台幣202萬元，採公開招標方式，並以最低標決標。李汶燦與楊肖玲為確保「肖玲工程行」順利投標，商議後由李汶燦以「茂林企業社」、「肖玲工程行」名義參與競標，另向無意投標的李振誠借用「富龍企業社」名義應標，企圖製造有三家廠商投標的表象，符合政府採購法對開標門檻的最低家數要求。

請繼續往下閱讀...

李汶燦在調查中坦承，實際操作中，他更指示不知情員工製作三間企業的投標文件，再刻意在「茂林」及「富龍」的投標資料中漏附必要文件，導致這兩家廠商形式上參與投標，實際上卻被認定為不合格標，使得「肖玲工程行」以唯一有效標順利得標。

楊肖玲在接受調查時稱，對於整體安排有所知情，確實參與其中，但辯稱自己未實際參與其他廠商資料準備，也未親自與李振誠接洽借用名義事宜。李振誠則供稱，李汶燦曾主動向他提出借用「富龍企業社」應標，他並未深入了解投標細節，只是提供了公司大小章及基本文件供李汶燦使用，否認有主動介入或積極參與製作投標資料。

白河區公所在開標過程中察覺異常，發現「茂林」與「富龍」的投標文件均有重大瑕疵，調查後認為有人涉嫌虛設廠商混充參與投標，遂報請法務部廉政署南部地區調查組介入調查。

法院審理後認為，三名被告在偵查中供述與證人黃俊然的證詞、白河區公所招標文件、開標紀錄、廠商審查表、商業登記資料等證據相符，且三人均無合理理由否認參與不法行為，認定三人犯行明確。

法官指出，政府採購法設立的目的是保障公共資源使用的公平、公開及市場競爭，三名被告以虛設廠商方式，實質破壞了正常的招標程序，嚴重影響公共採購正義。考量李汶燦過去曾在2018年因妨害投標案獲得緩起訴處分，卻未警惕自新，量處最重刑期6月，楊肖玲與李振誠依其角色及行為輕重，分別量處4月及3月徒刑，三人均得以每日1000元折算易科罰金。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法